Taylor Barnard, da McLaren, fez volta rápida de 1min14s809 e garantiu a pole position da corrida 2 do e-Prix de Jeddah, conquistando o recorde de piloto mais jovem a garantir uma pole de Fórmula E. O piloto de 20 anos superou Oliver Rowland, da Nissan, na disputa final do treino classificatório.

Lucas di Grassi, piloto brasileiro da Yamaha Lola e que tomou duas punições no sábado, ficou em nono lugar no grupo B e não passou para a fase eliminatória da quali, largando em 16º, depois da punição de Stoffel Vandoorne, que largará no final do grid.

Relembrando que a corrida da tarde de sábado (14), ao contrário da primeira corrida saudita, não terá o sistema de pit boost.

Fase de grupos

A divisão A já começou com uma formação de 'grupo da morte', com alguns dos principais candidatos ao título disputando uma das quatro vagas para o mata-mata.

Na primeira tentativa, Sam Bird conseguiu um bom tempo e superou em alguns segundos o segundo lugar do grupo A, o vencedor da corrida de sexta-feira (14).

Apesar disso, os pilotos estavam utilizando suas primeiras voltas como preparação para uma tentativa de emplacar um bom tempo. Faltando quatro minutos, Vandoorne, Gunther, Rowland e Evans estavam se garantindo para a próxima fase.

Em uma boa tentativa, Werhlein até conseguiu subir para quarta colocação, mas ele passou de forma meio brusca na zebra, perdendo tempo. Tal erro fez Bird conseguir superar o alemão e se garantir no mata-mata, junto de Gunther, Rowland e Vandoorne, o mais rápido da sessão, com 1min17s020.

No grupo B, os pilotos começaram os 12 minutos do relógio em preparação e aguardando o período certo para tentar um bom tempo, com Taylor Barnard garantindo volta mais rápida em sete minutos de sessão, 1min17s587.

Di Grassi também teve uma boa tentativa, garantindo 1min17s701, mas logo foi superado por Da Costa, Mortara, De Vries e Barnard, o primeiro a baixar o tempo para 1min16s.

Faltando dois minutos, Mortara surpreendeu com um 1min17s028 e voltou ao top 4 do agrupamento B, fechando o top 4 do grupo B com Barnard, Hughes, Mortara e Da Costa. Di Grassi terminou em nono.

Mata-mata

O primeiro duelo foi, curiosamente, a disputa no final da corrida de sexta-feira (14), entre Maximilian Gunther e Oliver Rowland, com o piloto britânico levando a melhor dessa vez, passando para as semifinais.

Já no segundo embate, Vandoorne, da Maserati, levou a melhor e garantiu a sua vaga na próxima fase. No duelo entre Mortara e Hughes, apenas oito milésimos de diferença garantiram o britânico nas semifinais.

A quarta e última disputa das quartas de final, entre Barnard e Félix da Costa, foi vencido com tranquilidade pelo novato da McLaren, garantindo tempo de 1min14s840.

Na primeira semifinal, entre Vandoorne e Rowland, o piloto da Nissan levou a melhor e garantiu o lugar na disputa pela pole. No outro duelo, Hughes e Barnard se enfrentaram, com o novato da McLaren levando a melhor com sobras e gerando a disputa entre experiência e juventude na final.

Na final britânica entre Rowland e Barnard, o novato deu uma leve derrapada, mas conseguiu recuperar o tempo e ficar a poucos milésimos do piloto da Nissan, que em seguida foi pior na chincane, o que fez Barnard o piloto mais jovem da história da Fórmula E a conquistar uma pole position.

