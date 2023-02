Porsche quer continuar sequência de vitórias no ePrix da Índia

Carregar reprodutor de áudio

A equipe TAG Heuer Porsche utilizará dois carros de corrida Porsche 99X Electric desenvolvidos em Weissach no novo circuito da capital do estado de Telangana. Pascal Wehrlein viaja para Hyderabad como líder do campeonato de pilotos da Fórmula E. Anseia por este novo desafio tanto como o seu companheiro de equipa António Félix da Costa: para o piloto português, o ePrix de Hyderabad marca a 100ª corrida de Fórmula E.

A equipe cliente da Porsche, a Avalanche Andretti, também faz campanha com dois Porsche 99X Electric. A equipe de corrida de propriedade da lenda do automobilismo americano Michael Andretti venceu a rodada de abertura da temporada no México e atualmente lidera a classificação por equipes do ABB FIA Formula E World Championship – apenas dois pontos à frente da TAG Heuer Porsche Formula E Team. Graças a Pascal Wehrlein, a equipe de Weissach venceu as duas corridas noturnas em Diriyah. O Porsche 99X Electric conquistou a vitória em todas as três corridas disputadas até agora na temporada 9.

O ePrix de Hyderabad é a primeira de quatro novas corridas no calendário da Fórmula E de 2023. As outras grandes cidades que sediarão pela primeira vez a primeira categoria de corridas elétricas do mundo são a Cidade do Cabo (África do Sul/25 de fevereiro), São Paulo (Brasil/25 de março) e Portland (EUA/24 de junho).

Perguntas e respostas sobre o ePrix de Hyderabad

Florian Modlinger, diretor de Motorsport Formula E

Quão aliviada está a equipe pelo início de temporada tão bem-sucedido? E o que você está esperando em Hyderabad?

Florian Modlinger: “Na Fórmula E, todos corremos em carros completamente novos. Então, é claro que é ótimo ter um início de temporada tão bem-sucedido. Mostramos o quão fortes somos em duas pistas completamente diferentes. No entanto, não é garantia de sucesso. Teremos que melhorar de corrida para corrida e ficar de olho na competição. Em Hyderabad enfrentaremos a primeira das novas pistas desta temporada. Como sempre, estamos nos preparando meticulosamente e trabalhando nas fraquezas que identificamos para que possamos ser competitivos também na Índia”.

As expectativas certamente aumentam com o sucesso. Como você lida com isso?

Modlinger: “Nossas maiores expectativas são aquelas que colocamos em nós mesmos. Queremos estar no topo, queremos vencer corridas e garantir pódios. E, claro, queremos ter uma palavra a dizer no campeonato até ao fim. Esse é o nosso objetivo desde o início e nada mudou. Temos apenas três corridas atrás de nós, a temporada ainda é longa. Estamos trabalhando com a maior concentração de corrida para corrida. Na Cidade do México e em Diriyah, mostramos que nosso pacote é altamente competitivo em diversas condições. Em Hyderabad, estaremos atacando novamente.”

Pascal Wehrlein

Que ótimo começo para a 9ª temporada, duas vitórias em Diriyah, liderando Mundial, como você se sente?

Pascal Wehrlein: “Muito bem. Foi incrivelmente bom sentir tanta energia positiva na equipe após as duas vitórias em Diriyah. Todos colocaram muito empenho, de coração e alma neste projeto, e este fantástico início de temporada nos deixa orgulhosos. Claro, ainda há coisas em que precisamos trabalhar. Ainda não somos os mais fortes na classificação. Ainda assim, conseguimos nos colocar em uma posição em que podemos correr na frente do pelotão. O carro ainda é novo para nós e estamos nos familiarizando melhor com ele a cada fim de semana. Por enquanto, fizemos nosso dever de casa, mas só porque vencemos não significa que podemos tirar o pé do acelerador.”

O que você pode concluir deste início de temporada quase perfeito para as próximas corridas? E quanto você está ansioso para a Índia?

Wehrlein: “Antes de tudo, era crucial para nós ter um desempenho igualmente forte em duas pistas completamente diferentes. Já nos saímos muito bem no México no passado, e o fato de termos conseguido confirmar isso em Diriyah é um grande alívio para a equipe. Isso nos deixa otimistas para o futuro. É claro que ainda temos que encontrar a configuração ideal em cada pista, mas o fato de nosso carro ter rodado tão bem nas primeiras corridas é sensacional. Estou realmente ansioso por Hyderabad. Eu nunca estive na Índia. Vamos trabalhar duro para ter sucesso lá também.”

António Félix da Costa, piloto oficial da Porsche (#13)

Em Hyderabad, você disputará a 100ª corrida de Fórmula E de sua carreira. O que isso significa para você?

António Félix da Costa: “100 corridas na Fórmula E, isso é mesmo uma loucura. Foram anos muito emocionantes com um total de sete vitórias, 16 pódios, oito poles e um título de campeão. Isso me enche de orgulho. Eu amo a Fórmula E e estava lá na primeira corrida. No ano passado corremos em Jacarta pela primeira vez e larguei da primeira fila. Talvez seja um bom presságio. De qualquer forma, Hyderabad será um fim de semana muito especial para mim.”

Que percepções você levará para Hyderabad do México e Diriyah e o que você espera da estreia da Fórmula E na Índia?

Da Costa: “Aprendemos muito no México e em Diriyah. Estou trabalhando muito com meus engenheiros para entender quais etapas precisamos seguir para garantir o sucesso em Hyderabad. A Índia é um país novo para mim. Não acho que devemos nos limitar a apenas deixar as pessoas empolgadas com o automobilismo. Também devemos aumentar a conscientização sobre sustentabilidade e valores como inclusão e diversidade entre as pessoas que vêm para a pista.”

A pista

O ePrix de Hyderabad será disputado em uma pista recém-construída nos arredores da movimentada metrópole. O circuito rápido construído na margem sul do Lago Hussain Sagar mede 2.816 quilômetros de extensão e apresenta longas retas e 18 curvas.

Cobertura de TV e Internet ao vivo

A programação de transmissão do evento em Hyderabad está disponível em: www.fiaformulae.com/watch/ways-to-watch.

O Porsche 99X elétrico Gen3

A Porsche disputa a 9ª temporada da Fórmula E com o novo Porsche 99X Electric. O novo carro de corrida elétrico com o Porsche E-Performance Powertrain – que passou por modificações em Weissach para o veículo de terceira geração da inovadora série de corridas elétricas – também serve como plataforma de desenvolvimento para os modelos de produção totalmente elétricos da fabricante de carros esportivos. O gerenciamento de energia e a eficiência são fatores importantes para o sucesso na Fórmula E e nos carros de produção totalmente elétricos da Porsche. A potência máxima do novo Porsche 99X Electric é de 350 kW (476 CV), 100 kW a mais do que a geração anterior (Gen2). Pelo menos 40% da energia utilizada é recuperada através da frenagem regenerativa.

Carro de segurança Porsche Taycan Turbo S

A Porsche está comprometida com a segurança da Fórmula E: com o Taycan Turbo S totalmente elétrico, a Porsche novamente fornece o carro de segurança oficial nesta temporada – destacando assim a importância da Fórmula E para a Porsche Motorsport. Graças à sua dirigibilidade e segurança, bem como uma potência de até 560 kW (761 cv; Taycan Turbo S: consumo de energia elétrica* combinado (WLTP) 23,4 – 21,9 kWh/100 km, emissões de CO* combinado (WLTP) 0 g/ km, Autonomia elétrica* combinada (WLTP) 440 – 468 km, Autonomia elétrica* na cidade (WLTP) 524 – 573 km), o modelo de topo Taycan é a escolha ideal como carro de segurança na primeira categoria de carros elétricos do mundo . A impressionante pintura incorpora as cores de todas as 11 equipes concorrentes, bem como as da FIA e da Fórmula E. O design simboliza o compromisso conjunto com o futuro do automobilismo totalmente elétrico, bem como valores sociais como diversidade e comunidade.

As corridas 16 corridas em 11 áreas metropolitanas estão no calendário da Fórmula E 2022/2023. Corrida 1 14 de janeiro – Cidade do México (México) Corridas 2 e 3 27 / 28 de janeiro – Diriyah (Arábia Saudita) Corrida 4 11 de fevereiro – Hyderabad (Índia) Corrida 5 25 de fevereiro – Cidade do Cabo (África do Sul) Corrida 6 25 de março – São Paulo (Brasil) Corridas 7 e 8 22 / 23 de abril – Berlim (Alemanha) Corrida 9 6 de maio – Monte-Carlo (Mônaco) Corridas 10 e 11 3 / 4 de junho – Jacarta (Indonésia) Corrida 12 24 de junho – Portland (EUA) Corridas 13 e 14 15 / 16 de julho - Roma (Itália) Corridas 15 e 16 29 / 30 de julho – Londres (Grã-Bretanha)