A expectativa pela estreia com a nova equipe, Venturi Racing, foi o maior foco de atenção do brasileiro Lucas Di Grassi durante a 1ª e 2ª etapas da Fórmula E de 2022, disputadas ontem e hoje (28 e 29) na Arábia Saudita.

E o campeão de 2017 ficou bastante feliz com o resultado: quinto colocado na primeira corrida, Di Grassi chegou em terceiro na prova complementar da rodada, subindo ao pódio pela 36ª vez em 85 corridas disputadas na categoria (índice de 42,3%). A vitória neste sábado coube ao suíço Edoardo Mortara, companheiro do brasileiro na Venturi.

“Quero agradecer à Venturi por ter confiado no meu trabalho para essa temporada”, disse Di Grassi. “O carro estava muito bom, que é mérito todo deles. Eu já estava confiante de que poderíamos brigar por bons resultados e este final de semana provou que minha expectativa estava correta. Um quinto e um terceiro lugares na estreia com uma nova equipe é um ótimo resultado. Ainda tenho que cumprir mais um tempo de adaptação com o time, mas acho que aqui na Arábia Saudita nós já nos trabalhamos muito bem e chegamos a um bom nível competitivo.

“Espero que a etapa do México chegue logo, pois acredito que lá podemos andar forte novamente”, concluiu o brasileiro, que com os resultados ocupa a quarta posição na tabela, com 25 pontos.

A terceira etapa do Mundial de Fórmula E será realizada na Cidade do México no dia 12 de fevereiro. A prova mexicana é uma das favoritas do piloto brasileiro, que já venceu lá em 2017, 2019 e 2021.

