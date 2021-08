F-E: Evans e Frijns renovam contratos com Jaguar e Virgin

Os pilotos Mitch Evans e Robin Frijns, da Jaguar e Virgin, respectivamente, renovaram o contrato com suas equipes na Fórmula E. Ambos estavam em negociações para extensão de suas estadias, com o primeiro sendo cogitado na Porsche antes do anúncio desta terça-feira (3).

O neozelandês foi direto da GP2 (atual F2) para a categoria de carros elétricos e estava cotado para substituir André Lotterer na equipe alemã, segundo seu empresário, o ex-piloto da F1, Mark Webber.

"É uma notícia muito boa e estou muito feliz por permanecer na família”, disse Evans ao Motorsport.com. "Tive algumas opções muito boas para mudar se quisesse, mas estou contente com minha posição na equipe. Eles estavam realmente ansiosos para me manter, então fazia todo o sentido ficar."

“Quando a F-E é cheia de altos e baixos, você precisa sentir que sempre tem o apoio da escuderia, especialmente nos dias ruins. Eu conquistei muito com eles e me deram a oportunidade, então há um pouco de lealdade lá que eu queria manter. Me tornei piloto profissional aqui e quero continuar a construir boas memórias", acrescentou.

Frijns era "escolha natural"

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Robin Frijns vai para a quarta temporada consecutiva com a Virgin e luta pelo título do campeonato de 2020-21 ponto a ponto com Nyck de Vries. Os holandeses estão a apenas seis pontos um do outros na disputa pela liderança. Já a equipe lidera os construtores e busca o primeiro título na Fórmula E.

O diretor técnico da escuderia, Sylvain Filippi, não teve dúvidas nas negociações: "Renovar com Robin foi uma escolha clara e natural para nós. Ele conquistou muito, mas ainda tem muito potencial. Estamos entusiasmados por tê-lo por mais uma temporada e ver o que ele pode entregar nas próximas corridas e, claro, no ano que vem."

"Ele é parte integrante do nosso time e tem um ótimo relacionamento com todos aqui. Isso, combinado com sua abordagem madura para as provas e seu pensamento estratégico, resultou em um desempenho muito sólido, que contribuiu enormemente para o sucesso."

Ficar na Virgin também era um desejo do piloto: "Estou muito feliz. Temos um ótimo carro e uma equipe muito talentosa e dedicada que está fazendo um trabalho fenomenal. Ter Nick [Cassidy] conosco também é excelente - trabalhamos muito bem juntos e nos complementamos."

"O nível de habilidade no grid da F-E é incrivelmente alto e este campeonato fica mais difícil a cada ano, então você definitivamente precisa da melhor equipe ao seu redor para ter sucesso. Acho que, no geral, estamos em uma posição muito forte indo para as duas últimas corridas deste ano e para 2022", concluiu.

