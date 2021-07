Além da controvérsia em torno da desclassificação de Lucas di Grassi, brasileiro da Audi, na segunda corrida da Fórmula E em Londres, a categoria teve outra polêmica neste domingo: o acidente entre António Félix da Costa, da Techeetah, e André Lotterer, da Porsche.

A batida ocorreu a caminho da curva 1, antes da qual o alemão acabou jogando o português contra o muro. Lotterer fui punido com um drive-through, mas da Costa teve de abandonar e agora está em quinto na tabela de classificação da temporada.

Em entrevista ao Motorsport.com após a corrida, o campeão da F-E detonou o adversário: “[Tudo estava indo bem] até eu encontrar um mau perdedor. É isso que é. Ultrapassei muitos carros dessa maneira com o modo de ataque na Curva 1."

"Todos foram muito respeitosos em ambas as corridas, exceto André. É de se esperar. É sempre a mesma coisa com esse cara. Não me lembro da última vez que ele terminou a corrida sem um carro danificado", seguiu da Costa.

“Talvez seja minha culpa por assumir que ele teria se comportado. Um movimento super sujo dele. Muito sujo, muito perigoso. Realmente anti-desportivo. Você não pode representar uma marca assim. Este é um campeonato mundial."

"Você não pode pilotar tendo esses padrões. Além de tudo isso, nós estaríamos nos pontos hoje. Vou dar a ele a chance [de se desculpar], mas há apenas uma palavra que ele pode dizer. Se ele pedir desculpas, tudo bem", completou o português, que também postou, com vídeo:

OUTRO LADO

O Motorsport.com também conversou com Lotterer sobre o incidente. Ele disse: "Me defendi de da Costa, mas ele 'deu o bote' onde claramente não havia espaço. Ele realmente me tocou primeiro e depois tocou a mureta."

"Ele poderia ter ido para o lado certo com a velocidade excessiva que tinha. Em Roma, eu vim de trás e eles me culparam. Agora, estava na frente e eles me culpam. Não sei como eles julgam essas coisas", completou Lotterer, disparando contra os comissários.

