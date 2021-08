Lucas di Grassi apresentou um conceito radical de pré-qualificação da Fórmula E para a FIA, encabeçado por corridas de arrancada em monumentos como o Palácio de Buckingham, para mostrar os carros são "mais rápidos que a Fórmula 1".

As equipes da categoria estão pressionando fortemente por alterações no sistema de grupos atual que prejudicam os líderes de pontos e querem um novo formato para a próxima temporada, em vez de esperar pela mudança das regras somente no campeonato de 2022-23.

O chefe da série Jamie Reigle já confirmou ao Motorsport.com que quaisquer mudanças seguirão o costume da Fórmula E e "não serão convencionais", mas há pouco consenso entre o campeonato, as equipes e a FIA sobre como a qualificação deve seguir.

Di Grassi avalia que os organizadores "não têm nem certeza do que querem" no que diz respeito a 18 pilotos permanecerem na disputa do título antes da rodada final ou tentar criar vencedores repetidos que possam ser "Heróis".

"O cenário [atual] de uma volta é provavelmente a pior de todas as possibilidades, então ele precisa mudar", disse o piloto ao Motorsport.com "Você deve pensar completamente fora da caixa."

O campeão de 2016-17 apresentou uma proposta radicalmente diferente, que apresentaria corridas de arrancada perto dos principais eventos na semana que antecede a corrida: "A definição dos grupos ou alguma pré-definição de qualificação seria uma arrancada realizada uma semana antes do início dos trabalhos na cidade."

O brasileiro da Audi acredita que a Fórmula E deve se mover para promover melhor a aceleração dos carros elétricos, que é um grande destaque na indústria automotiva.

"O que você precisa para mostrar essa característica? O que o público em geral entende: eles vêem quem chega primeiro e esse é o vencedor. Imagine que você faça um evento uma semana antes: London Bridge, Times Square, San Francisco. Você leva o carro para lá e com bateria 100% dá 100 partidas, com tração nas quatro rodas e 450 kWh [600bhp]. Vai acelerar mais rápido que a F1, então ninguém poderia dizer que são lentos."

"Então, use isso para definir [os grupos] da qualificação ou mesmo o grid. Isso é algo totalmente fora da caixa, que é o que a categoria deveria olhar. Dá para fazer à noite, com luzes, em lugares onde nunca seria capaz haver uma corrida, como em frente ao Palácio de Buckingham. Só precisaria de paredes para uma certa reta. Vai ser sobre o tempo de reação do motorista e a diferença será muito pequena. Depende do software, do hardware, de quanto você aquece os pneus... são muitas variáveis", acrescentou.

An aerial view of F1 Live London Photo by: Eamonn M. McCormack / Getty Images for Formula 1

Embora di Grassi admitisse que seu conceito dificilmente se concretizaria, apesar de apresentá-lo ao diretor Frederic Bertrand, ele o citou como um exemplo das medidas que a série deveria tomar para impulsionar seu público.

"Ninguém está assistindo a classificação, então precisamos chamar um pouco mais de atenção. É preciso criar entretenimento, uma forma simples de compreensão - não o modo de ataque, uso excessivo de energia - ninguém realmente entende o quadro todo, mas a chance de isso acontecer é muito baixa, porque as pessoas têm medo de grandes mudanças."

"O marketing para carros elétricos é de 0 a 100km/h. Com isso, a Fórmula E pode vencer a Fórmula 1. No momento, as pessoas têm a impressão de que os nossos são lentos e fáceis de dirigir. Mudaríamos completamente a percepção, o que para mim já é algo positivo", concluiu.

VALENTINO ROSSI confirma APOSENTADORIA da MOTOGP ao final de 2021; relembre trajetória

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: