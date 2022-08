Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E teve um primeiro ePrix em Seul movimentado e caótico devido à chuva, inclusive com um engavetamento envolvendo oito carros que causou uma paralisação de mais de 40 minutos. Mas com a bandeira verde, Mitch Evans teve uma performance dominante para garantir uma importante vitória, mantendo a disputa pelo título viva para a corrida final da temporada 2022.

Oliver Rowland foi o segundo com Lucas di Grassi em terceiro, enquanto o líder Stoffel Vandoorne foi o quinto. Com isso, a diferença entre os dois pilotos ainda vivos na luta pelo título passa a ser de 21 pontos, com 28 em jogo no domingo. Sérgio Sette Câmara foi o 12º.

O campeonato chegou à Seul com a possibilidade do título ser decidido ainda na primeira corrida do fim de semana. Stoffel Vandoorne tem 36 pontos de vantagem para Mitch Evans e 41 de dianteira para Edoardo Mortara, enquanto Jean-Éric Vergne até chegou com chances matemáticas, mas precisava basicamente de um milagre para reverter sua situação, já que estava 57 pontos atrás com 58 em jogo entre os dois dias. As chances do bicampeão acabaram ainda na classificação.

Para Vandoorne e a Mercedes, a conquista do título tem um significado ainda maior, já que a equipe alemã se despede da categoria após este fim de semana. Sua entrada passará a ser da McLaren a partir da próxima temporada, com o time de Woking mantendo toda a estrutura da montadora, incluindo o chefe de equipe Ian James.

Na largada sob chuva, Rowland saiu mal e foi engolido por Di Grassi e Evans. O vice-líder do Mundial, buscando manter a luta pelo título viva, foi com tudo e assumiu a ponta logo na curva seguinte, enquanto Mortara subia para quinto e Vandoorne seguia em sétimo.

Mas com as condições ruins graças a chuva, a bandeira vermelha foi acionada logo após a conclusão da primeira volta devido a um grande engavetamento envolvendo oito carros, entre eles Buemi, que ficou no 'segundo andar' ao ser levantado por De Vries no impacto. Ticktum, Turvey, Lotterer, Cassidy, Askew, Nato também se envolveram na confusão.

Dos oito, apenas Cassidy e Turvey conseguiram retornar à corrida, que foi reiniciada após 45 minutos de paralisação, com 43 ainda no relógio. Neste período, a chuva parou, mudando as condições de pista

A relargada aconteceu em movimento, com 16 carros ainda na pista, com Evans à frente de Rowland e Di Grassi, com Mortara em quinto e Vandoorne em sétimo. Mas o suíço da Venturi acabou levando um toque de Vergne na terceira volta, caindo para sétimo, atrás do líder do Mundial. Mortara acabou levando uma punição nesse caso, por mudança de direção.

Dos ponteiros, Dennis foi o primeiro a ativar o primeiro modo ataque, de quatro minutos de duração, com 35 ainda no relógio. Di Grassi foi logo na sequência, buscando se aproximar dos líderes Evans e Rowland.

Quando a prova chegou à metade, Evans acionava o segundo modo ataque, buscando se defender do ataque de Rowland, enquanto Vandoorne buscava abrir para Mortara, que vinha em sua cola em busca da sexta posição. Mas Vandoorne conseguiu ir além, garantindo a quinta posição ao ultrapassar Vergne, deixando o piloto da Techeetah para ser atacado pela Venturi.

E os problemas de Mortara só aumentaram. A 11 minutos do fim, o suíço da Venturi acabou abandonando com um furo de pneu. Por parar ao lado de uma agulha, apenas uma bandeira amarela local. Mas, com isso, suas chances de lutar pelo título chegaram ao fim.

Próximo ao fim, com três minutos no relógio, mais uma batida, agora de Sims, na área do estádio. A direção de prova acabou acionando a bandeira amarela em todo o circuito, mas precisou levar o safety car pouco depois. E a prova seguiu assim até o final.

Com isso, Mitch Evans garantiu uma importante vitória para manter a disputa do título viva até a última corrida da temporada 2022, que será disputada no domingo. Oliver Rowland foi o segundo colocado com Lucas di Grassi em terceiro. Jake Dennis foi o quarto e Stoffel Vandoorne foi o quinto.

Com isso, o belga da Mercedes chega a 195 pontos contra 174 do neozelandês da Jaguar. 21 pontos separam os rivais com apenas 29 em jogo no domingo, sendo 25 da vitória, três da pole e um da volta mais rápida.

Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein, Robin Frijns, António Félix da Costa e Nick Cassidy completaram o top 10 enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 12º.

O grid da Fórmula E volta à pista de Seul na noite de sábado, para o segundo ePrix na capital sul-coreana, última etapa da temporada 2022. A classificação acontece às 23h30 antes da largada às 4h, horário de Brasília com transmissão da TV Cultura em TV aberta e do SporTV 3 na TV fechada.

