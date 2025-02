A Fórmula E retorna à pista neste fim de semana, durante a terceira e quarta etapas, na Arábia Saudita: a categoria competirá pela primeira vez no traçado de Jeddah Corniche e também introduzirá o pit boost.

A parada terá tecnologia de ponta para uma recarga rápida de baterias e já é esperada há algum tempo na competição. O sistema está sendo desenvolvido há alguns anos pelos projetistas da categoria e da FIA em colaboração com a Fortescue Future Industries – ex-Williams Advanced Engineering, braço tecnológico da equipe de Fórmula 1.

"Ao lado da tração integral (4x4) do novo carro que estreamos no ePrix de São Paulo em dezembro passado, esse pit stop é uma novidade que tem potencial para revolucionar a maneira como são disputadas as corridas", diz Lucas Di Grassi.

"A duração mínima total da parada é de 34 segundos, mas a recarga acontece em 30 segundos. Nesse curto período vamos adicionar dez por cento de potência extra à bateria, elevando a energia disponível ao equivalente a 1.000cv".

"Essa recarga vai mudar drasticamente o panorama das corridas: a estratégia, quanta energia pode-se consumir nas próximas voltas, como o piloto controlará a bateria e muitos outros parâmetros que pilotos e equipes têm que controlar durante uma corrida".

"Nessa prova, eu terei que largar de trás porque nossa equipe teve que trocar o motor do meu carro na etapa anterior, no México. De qualquer forma, os pit stops vão mexer com a disputa de uma forma ainda imprevisível e, no meio disso tudo, mesmo largando de trás, podemos tentar uma estratégia diferente para conquistar alguns pontos importantes", observou.

O pit boost será empregado apenas na corrida desta sexta-feira, válida pela terceira etapa da temporada. A prova do sábado, quarta etapa, será disputada no esquema tradicional. O pit boost deve ser empregado também em outras etapas da temporada.

"A corrida do sábado vai ser no esquema tradicional, que todos já conhecem e é muito emocionante, com várias ultrapassagens e brigas constantes. Nesta prova, vamos brigar por uma boa colocação no grid e depois vamos para cima em busca de pontos", diz o brasileiro.

