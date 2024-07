O piloto Mitch Evans conquistou a pole position no ePrix de Londres da Fórmula E. Vice-líder do mundial, o neozelandês superou Sebastien Buemi no duelo final e garantiu a primeira posição no grid de largada com o tempo de 1m10s622. Líder do campeonato, Nick Cassidy sai apenas em 17º lugar.

O piloto mais rápido do Grupo A foi Pascal Wehrlein. Candidato ao título, o alemão fez o tempo de 1m10s927 e avançou para a fase de duelos na primeira colocação.

Junto a ele, se classificaram os pilotos Sebastien Buemi, Oliver Rowland e Robin Frijns. Nick Cassidy, líder do mundial de pilotos, ficou apenas na nona colocação e saiu da disputa pela pole position.

Já no Grupo B, o vice-líder Mitch Evans foi o mais rápido com o tempo de 1m10s878. Nico Muller, Norma Nato e Jean-Éric Vergne, que também luta pelo título, completaram a lista de classificados para a próxima fase.

Nas quartas de final, Buemi superou o quarto colocado Rowland e seguiu na briga pela pole. No duelo seguinte, Wehrlein se aproveitou de um erro do adversário no último setor, fez 1m10s970 e bateu o tempo de Frijns por três centésimos.

Na sequência, foi a vez de Nato e Muller se enfrentarem, e o francês avançou com 1m10s889. Por fim, Vergne e Evans duelaram entre si em um embate que reuniu dois concorrentes ao título. O francês fez 1m10s652, mas o neozelandês marcou 1m10s283 e se classificou.

Nas semifinais, Buemi anotou 1m10s402 e tirou Wehrlein da briga pela pole. Já no outro duelo, o vice-líder do campeonato fez 1m10s835 e avançou na luta para largar em primeiro.

Na grande final, Evans fez 1m10s622 contra 1m10s691 de Buemi, garantiu a pole position e somou mais três pontos no campeonato, reduzindo para nove a desvantagem contra Cassidy.

