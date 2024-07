Pascal Wehrlein foi o grande vencedor do ePrix de Londres I da Fórmula E. Após largar da terceira posição, o piloto da Porsche conquistou a vitória e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos faltando apenas uma prova para o término da temporada. Outros protagonistas na briga pela taça deste ano na categoria elétrica, Mitch Evans chegou em segundo com a Jaguar, e seu companheiro Nick Cassidy foi sétimo.

A corrida

Na largada, Evans saiu bem da pole e conseguiu se manter em primeiro lugar, com Sebastien Buemi logo atrás dele. Já Wehrlein foi ultrapassado por Norman Nato e caiu para a quarta colocação. Enquanto isso, Cassidy, então líder do Mundial, seguiu em P17.

Ainda na primeira volta, Robin Frijns e Sam Bird bateram e causaram Safety Car. Em disputa por posição com Jake Dennis, o holandês se chocou contra o muro e levou o britânico junto. Bird conseguiu retornar para a prova, mas Frijns não teve condições de continuar.

O Safety Car saiu após três voltas, mas duas novas batidas aconteceram logo em seguida. Jean-Éric Vergne e Dennis brigavam por posição e se chocaram. Depois, Oliver Rowland e António Félix da Costa também se acidentaram, fazendo com que o piloto português que brigava pelo título precisasse abandonar. Nesse período, Wehrlein ultrapassou Nato e retomou o terceiro lugar.

Após a normalização da prova, a disputa pela liderança começou a se intensificar. Buemi passou a pressionar Evans e assumiu a ponta. Porém, na volta 20, o suíço foi ultrapassado pelo neozelandês e por Wehrlein e caiu para terceiro.

Na sequência, foi a vez do alemão atacar Evans. Wehrlein manteve o embalo e pouco tempo depois, na volta 22, conseguiu pegar o modo de ataque para passar o piloto da Jaguar e saltar para a liderança.

Em primeiro lugar, Wehrlein usou a estratégia e manteve o modo de ataque acionado para manter a posição. Evans foi para cima do alemão para tentar retomar a liderança, mas o piloto da Porsche conseguiu se segurar.

O neozelandês tentou se manter próximo para buscar um novo ataque, mas acabou perdendo ritmo e se afastou do líder. Para piorar a sua situação, Maximilian Günther, que já havia ultrapassado Buemi, se aproximou e o passou na volta 30.

Em seguida, Nato bateu e gerou um novo Safety Car. Depois, o carro de Günther apresentou problemas e o alemão deixou a prova, colocando Evans de volta na segunda posição.

Diante de todos os ocorridos, a corrida teve duas voltas adicionadas. Nos instantes finais, Evans voltou a pressionar Wehrlein na briga pela liderança, mas o alemão conseguiu defender a posição e cruzou a linha de chegada em primeiro para assumir a ponta do Mundial.

Buemi chegou em terceiro e completou o pódio. Já Cassidy conquistou posições nas voltas finais e terminou em sétimo lugar. Lucas di Grassi foi 11º, enquanto Sérgio Sette Câmara foi 12º.

Com o resultado, Wehrlein é o novo líder do campeonato com 180 pontos, contra 177 de Evans e 173 de Cassidy.

Félix da Costa, Rowland, Vergne e Dennis não têm mais chances de título. O ePrix de Londres II tem seu quali às 8h20 e corrida às 13h deste domingo, com transmissão do Grupo Bandeirantes e cobertura completa do Motorsport.com.

