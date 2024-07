Vandoorne e Muller agitam mercado da Fórmula E após WEC no Brasil

Pilotos da Peugeot no Campeonato Mundial de Endurance, Stoffel Vandoorne e Nico Muller agitaram o mercado da Fórmula E nesta terça-feira após disputarem as 6 Horas de São Paulo do WEC no último fim de semana em Interlagos.

Campeão da F-E na temporada 2021-22, Vandoorne deixará a equipe DS Penske na categoria elétrica, reporta o jornalista Sam Smith, do The Race. Já Muller 'se divorciará' do time Abt-Cupra na competição de monopostos, com o suíço tendo seu futuro já especulado -- uma ida à Andretti e depois à Porsche.

“Era nosso desejo manter Nico na escuderia e ter sucesso com ele novamente, mas agora temos de aceitar sua decisão e desejar o melhor para o futuro. Gostaria de agradecer a ele por todo o comprometimento e dedicação”, disse o CEO da Abt e chefe do esquadrão na F-E, Thomas Biermaier.

O melhor resultado do piloto da Suíça pela equipe na categoria elétrica desde que Muller se juntou ao grupo na F-E foi um quarto lugar em Misano. O competidor se despede no próximo fim de semana, na rodada dupla de Londres, que encerra o atual campeonato da competição elétrica.

“Será um fim de semana muito especial. Por um lado, estou ansioso pelo local, pista, fãs. Por outro, sinto um pouco de melancolia e muita gratidão após dois anos na equipe. Foi muito desafiador, mas também nos aproximou. Permanecemos juntos e tenho certeza de que é o que faremos em Londres outra vez."

Também segundo o The Race, Muller deve ser companheiro do atual campeão da F-E, o inglês Jake Dennis, na Andretti. O arranjo duraria uma temporada, com Nico rumando à Porsche no campeonato seguinte, em substituição ao português António Félix da Costa, especula a publicação jornalística.

Portanto, da Costa, que tem chances matemáticas de título no atual torneio, ficaria na Porsche como companheiro do alemão Pascal Wehrlein por mais uma temporada, com o luso e o suíço tendo powertrains da marca de Stuttgart já no próximo campeonato, assim como o germânico e também Jake.

Vandoorne

Stoffel conversa com Maserati, Envision e Nissan na F-E e deseja se manter no WEC, podendo mudar de equipe ou se manter na Peugeot -- diferentemente de Nico, que deve sair do time francês no Mundial de Endurance.

A Envision parecia ser o destino de Vandoorne, mas ultimamente tanto o holandês Robin Frijns quanto o suíço Sebastien Buemi parecem ter encaminhado suas permanências. Na Nissan, o britânico Oliver Rowland está bem, mas o francês Sacha Fenestraz 'balança'. Entretanto, Stoffel não deve ir à Nissan.

Isso porque uma associação à marca japonesa teria consequências para a afiliação de Vandoorne à Aston Martin na Fórmula 1, da qual o belga é reserva, além de impactar prospecções do ex-McLaren F1 no WEC.

Assim, a Maserati desponta como provável destino do piloto da Bélgica. Neste sentido, aliás, pode haver uma troca entre DS Penske e Maserati, já que um dos pilotos da marca italiana na F-E, Maximilian Gunther, é especulado para a vaga ao lado do francês Jean-Eric Vergne na equipe franco-americana.

Outros possíveis substitutos de Vandoorne na Penske, segundo o The Race, são o próprio Félix da Costa e ainda o russo-israelense Robert Shwartzman, piloto da Ferrari no WEC e reserva do time de Maranello na F1. Mas António deve seguir na Porsche F-E e Shwartzman negocia com a Prema na Indy.

NASR conta DETALHES da saída da F1, analisa Drugo, diz QUANTO CUSTA vaga no grid e exalta IMSA e WEC

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!