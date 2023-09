F-E: Sette Câmara renova com a NIO333 para a temporada 2024

O piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara, de Belo Horizonte, anunciou nesta sexta-feira (22) a sua renovação de contrato com a equipe NIO333 Racing para a disputa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula E.

Atualmente com 25 anos Sérgio terá no próximo ano a sua quinta temporada na competição internacional e, ao lado do companheiro de equipe Dan Ticktum, seguirão representando as cores da equipe chinesa que tem a sua operação técnica baseada na Inglaterra.

Sérgio teve em 2023, nona temporada da Fórmula E, um ano bastante difícil. Com a implementação dos novos carros da categoria o período de adaptação da equipe e dele, pessoalmente, foram maiores do que ele gostaria e, com isso, os resultados demoraram um pouco a começar a aparecer.

Contudo, mesmo com as dificuldades do caminho, o brasileiro teve uma temporada onde conseguiu evoluir bastante a sua performance e, com isso, se classificou algumas vezes para a fase de duelos nas sessões classificatória e pontou em algumas ocasiões.

“Estou muito feliz em ter renovado o meu contrato com a NIO e seguir com eles para mais uma temporada do Campeonato Mundial. Certamente para a competição do próximo ano já entramos com uma experiência bem maior com o equipamento, o conhecimento dos engenheiros, mecânicos e todo o staff que compõe o nosso time".

"Tenho todo o necessário para fazer uma temporada melhor do que em 2023 e vamos em busca de resultados melhores e, sobretudo, mais frequentes no desenrolar das etapas”, comentou o piloto de 25 anos.

Sobre os preparativos para a 10ª temporada da Fórmula E, Sette Câmara concluiu – “já iniciamos os trabalhos da pré-temporada tanto na sede da equipe como em testes particulares que estamos realizando. Acredito no potencial de nosso time e na efetivação da experiência que vivenciamos ao longo das competições de 2023".

"Teremos no mês que vem, entre os dias 23 e 27 de outubro em Valência, na Espanha, os testes coletivos da pré-temporada quando, realmente, saberemos como estamos inseridos no contexto do Campeonato para o ano que vem”.

Confira abaixo o calendário completo da Fórmula-E 2024:

1ª Etapa – 13/01 – Cidade do México (México)

2ª Etapa – 26/01 – Diriya (Arábia Saudita)

3ª Etapa – 27/01 - Diriya (Arábia Saudita)

4ª Etapa – 10/02 – A ser anunciada

5ª Etapa – 24/02 – A ser anunciada

6ª Etapa – 16/03 – São Paulo (Brasil)

7ª Etapa – 30/03 – Tokio (Japão)

8ª Etapa – 13/04 – Roma (Itália)

9ª Etapa – 14/04 – Roma (Itália)

10ª Etapa – 27/04 – Monte Carlo (Mônaco)

11ª Etapa – 11/05 – Berlim (Alemanha)

12ª Etapa – 12/05 - Berlim (Alemanha)

13ª Etapa – 25/05 – A ser anunciada

14ª Etapa – 08/06 – Jacarta (Indonésia)

15ª Etapa – 29/06 – Portland (Estados Unidos)

16ª Etapa – 20/07 – Londres (Inglaterra)

17ª Etapa – 21/07 - Londres (Inglaterra)

