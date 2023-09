O brasileiro Lucas di Grassi confirmou nesta terça-feira (26) que não seguirá com a equipe Mahindra na Fórmula E para a temporada 2024, deixando no ar seus planos para o futuro no Mundial de carros elétricos.

O piloto de 39 anos é o nome mais reconhecido do grid da categoria, fazendo parte do campeonato desde antes da corrida inaugural em Pequim pela equipe Audi-Abt. Di Grassi ficou sete anos com o time alemão, tendo como melhor resultado o título da temporada 2016-17, além de um vice-campeonato e um terceiro lugar.

Após uma temporada com a Venturi em 2022, onde conquistou sua vitória mais recente na categoria, em Londres, terminando em quinto no Mundial, Lucas foi para a Mahindra para 2023.

A parceria teve um início forte, com di Grassi fazendo a pole e um pódio na abertura da temporada no México, corrida que marcou a estreia do Gen3. Mas a Mahindra sofreu ao longo do ano com seu trem de força, deixando di Grassi na zona de pontos apenas mais duas vezes no campeonato e a 15ª posição no Mundial.

Di Grassi anunciou nas redes sociais sua saída da Mahindra, e ainda não há certeza de que ele seguirá na F-E para 2024 em um momento na qual há poucas vagas em aberto no grid.

Em suas redes sociais, di Grassi escreveu: "Quero expressar minha gratidão a todos os membros da equipe pela experiência que compartilhamos nesse ano desafiador. Essa decisão beneficiará ambas as partes, com nossas perspectivas e visões divergindo. Desejo à equipe o futuro mais brilhante".

Fréderic Bertrand, chefe da Mahindra, disse: "Em nome de todos, quero agradecer de forma sincera à Lucas pela contribuição com a equipe no último ano. Lucas teve um papel valioso e integral desde sua chegada na era Gen3, mas ambas as partes sentem que o momento é ideal para buscar outras opções para o futuro".

"Ele sempre seguirá parte da família da Mahindra Racing, e nos deixa com os desejos do melhor para seu futuro".

A Mahindra deve confirmar seus pilotos para a temporada 2024 ainda nesta semana, com a pré-temporada marcada para 23 de outubro em Valência.

Verstappen/RBR voltam ao TOPO, DRUGO tem NOVO CONCORRENTE na Williams F1, Alpine/Mercedes com TRETAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #248 – Ferrari ‘passa pano’ para Leclerc e subestima Sainz? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music