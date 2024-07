Pascal Wehrlein é o campeão da temporada da Fórmula E. Em corrida marcada por uma intensa disputa entre os candidatos ao título, o alemão da Porsche chegou em segundo no eP II de Londres e conquistou o resultado que precisava para ficar com o troféu. Oliver Rowland venceu a prova, com Mitch Evans em terceiro e Nick Cassidy fora da prova.

Saindo da pole position, Cassidy fez boa largada e manteve a liderança. Já Evans partiu para o ataque sobre Maximilan Günther e subiu para a segunda colocação.

Ainda na volta inicial, o safety car teve de entrar na pista por conta de uma batida entre Jake Dennis e Edoardo Mortara. A prova foi retomada com bandeira verde três voltas depois, e Cassidy seguiu liderando com Evans logo atrás.

Na volta sete, Wehrlein foi para cima de Günther e fez a ultrapassagem, subindo para a terceira posição. Em seguida, Sam Bird, Norman Nato e Dan Ticktum se envolveram em um acidente triplo e causaram um novo safety car.

O SC saiu algumas voltas depois, e a corrida seguiu com os três postulantes ao título nas primeiras colocações: Cassidy em primeiro, Evans em segundo e Wehrlein em terceiro.

Evans e Wehrlein tentaram colocar pressão em Cassidy, mas ele conseguiu manter a primeira colocação. Porém, na volta 14, quando Cassidy decidiu pegar o modo ataque, Evans e Wehrlein fizeram a ultrapassagem e saltaram para as primeiras posições.

Após subir para segundo, Wehrlein passou a pressionar Evans. Na volta 20, o alemão foi para o ataque e tentou fazer a ultrapassagem, mas o neozelandês resistiu à investida do piloto da Porsche. Cassidy vinha logo atrás observando a disputa dos dois.

A prova ia se encaminhando para o final sem novas alterações nas primeiras colocações quando, na volta 29, Oliver Rowland, que estava em quarto, passou Cassidy e foi para terceiro. No instante seguinte, o neozelandês foi atingido por Günther e precisou ir para os boxes, perdendo posições e abandonando a disputa pelo título.

Na volta seguinte, Evans e Wehrlein pegaram o modo ataque, e Rowland assumiu a liderança. Depois, o safety car entrou na pista por conta do acidente que envolveu Cassidy.

A corrida teve três voltas adicionadas em função dos incidentes. Na volta 31, Evans passou Rowland e reassumiu a ponta, mas na sequência, o piloto da Jaguar pegou o modo ataque e foi novamente ultrapassado pelo britânico.

O resultado já dava o título a Wehrlein, mas o alemão ultrapassou Evans e foi para a segunda colocação na volta 34. Já na parte de baixo do grid, Cassidy teve problemas no carro e deixou a corrida.

As posições se mantiveram nas voltas finais, e Wehrlein conquistou o título de campeão da Fórmula E com a segunda colocação e a volta mais rápida em Londres. Evans terminou o campeonato em segundo, e Cassidy acabou em terceiro.

Entre as escuderias, a Jaguar ficou com o título de equipes, enquanto a Porsche foi a campeã de construtores.

