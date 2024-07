Nick Cassidy, da Jaguar, conquista a pole position com tempo de 1m09s871, após disputa contra Maximilian Gunther, e saí na frente na disputa tripla entre Evans e Pascal Wehrlein, sem depender dos outros rivais, para o título da Fórmula E no EP de Londres, na tarde de domingo (21).

Classificatório

Apesar de uma corrida ruim no sábado, Cassidy conseguiu a vantagem no Grupo A em primeiro, junto de Werhlein, seu rival direto, Bird e Frinjs, com 1m10s323, e garantiu com tranquilidade a passagem para os duelos.

No grupo B, Ghunter, Evans, Vandoorne e Vergne conquistaram bons tempos, mas Da Costa não conseguiu ajudar seu companheiro de equipe, Evans, e não passou para as disputas diretas.



Nas quartas, entre Bird e Wehrlein, o alemão conseguiu bom tempo e passou para a semifinal. Entre Cassidy e Frinjs, deu Cassidy. Evans passou de Vandoorne e Gunther conseguiu passar de Vergne. Todos em tempos de 1m10s, com diferença de centésimos.

Nas semifinais, na disputa direta do título, Cassidy conseguiu superar Werhlein em uma boa volta, enquanto Gunther, que não pode ganhar o título, eliminou o terceiro candidato ao título Evans. Todos os tempos ainda estavam em 1m10s.

Já na disputa direta pelo position, Cassidy estava tenso, mas conseguiu o tempo de 1m09s871, o único que conseguiu passar dos 1m10s. Com a pole, Cassidy conquista mais um ponto.Com o resultado, Wehrlein continua com 180 pontos, contra 177 de Evans e 174 de Cassidy.

O ePrix de Londres II tem sua corrida às 13h deste domingo, com transmissão do Grupo Bandeirantes e cobertura completa do Motorsport.com.



