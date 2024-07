Mudanças importantes no mercado de pilotos da Fórmula E para a temporada 2024-25. A DS Penske anunciou a saída de Stoffel Vandoorne, enquanto a Maserati confirmou que Maximilian Gunther não seguirá com a equipe, com a expectativa de que os dois troquem de casa para o próximo ano.

Vandoorne ingressou na DS Penske antes da temporada 2023 como campeão, tendo conquistado seu único título na campanha anterior com a Mercedes.

O piloto de 32 anos entrou para o Mundial elétrico em 2018 com a HWA Racelab após duas temporadas com a McLaren na Fórmula 1, antes de ser dispensado pela equipe britânica após um período difícil. Após três temporadas com a Mercedes, antes da saída da marca alemã da F-E no final de 2021/22, Vandoorne passou os últimos dois anos com a DS Penske.

Durante esse tempo, ele sofreu para igualar a forma do companheiro Jean-Eric Vergne, registrando apenas um pódio em Mônaco nesta temporada e conquistando o 11º e o 10º lugar, respectivamente, no campeonato de pilotos neste período.

Foi anunciado na sexta-feira que Vandoorne deixaria a DS Penske e, ao falar sobre sua saída, ele disse: "Minha jornada com a DS Penske tem sido uma experiência incrível. Sou grato à equipe por seu apoio inabalável e estou ansioso por novos desafios pela frente".

Jay Penske, diretor de equipe da DS Penske, acrescentou: "Somos verdadeiramente gratos a Stoffel por seu compromisso e pelos desempenhos excepcionais que ele proporcionou à DS Penske. Desejamos a ele o melhor em seu futuro".

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Embora nenhuma atualização tenha sido dada sobre se Vandoorne permaneceria na F-E, foi apurado que seu destino será a Maserati.

Horas depois do anúncio da Penske, a equipe italiana confirmou que a formação de pilotos desta temporada, composta por Günther e o novato Jehan Daruvala, não seria mantida para 2024/25.

Günther passou duas temporadas com a equipe, que incluíram duas vitórias e um sétimo lugar na classificação de pilotos de 2023, e acredita-se que seu destino seja substituir Vandoorne na DS Penske em parceria com Vergne.

Giovanni Sgro, diretor da Maserati, disse: "Gostaria de agradecer a Max e Jehan pessoalmente e em nome da família Maserati por todo o seu comprometimento e por todo o trabalho que realizaram".

"Ambos contribuíram para as conquistas da equipe e deram o melhor de si em todas as corridas para colocar os dois Maserati Tipo Folgore nas melhores posições possíveis. Max nos trouxe muita emoção, levando o Trident de volta ao pódio várias vezes, enquanto Jehan - o único novato na pista na temporada - fez um trabalho incrível com seu crescimento e não hesitou em enfrentar os principais pilotos com determinação e paixão".

"Estamos orgulhosos de ter tido Max e Jehan conosco, de ter trabalhado juntos e de ter compartilhado tanto que ficará conosco para sempre como parte da história da Maserati na Fórmula E. Gostaria de desejar a ambos um grande futuro no automobilismo".

McLAREN dá TROCO em Verstappen e NORRIS lidera 6ª em Spa! Max PUNIDO e Famin FORA DA ALPINE! F1 2024

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!