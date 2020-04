FIA e Fórmula E anunciam adiamento de atualização de carro atual

A Fórmula E adiou a introdução de seu carro Gen2 Evo até a temporada 2021/2022, como parte de medidas de economia de custos em meio à pandemia de coronavírus.

A categoria, a FIA e as equipes concordaram, por unanimidade, em adiar o uso do novo kit da Spark Racing Technologies por um ano, após uma votação eletrônica sancionada pelo Conselho Mundial de Automobilismo.

Agora, os fabricantes também poderão modificar os componentes do trem de força apenas uma vez nas próximas duas temporadas, como parte de um período prolongado de homologação.

As equipes podem optar por introduzir um novo trem de força para a temporada 2020/2021 para um período de dois anos ou continuar com seus sistemas atuais para a próxima temporada antes de homologar uma nova configuração para uma única temporada no ano seguinte.

O presidente da FIA, Jean Todt, disse: “Nestes tempos difíceis, adaptar as estruturas de custos no automobilismo é uma prioridade para garantir sua sustentabilidade.”

"Incentivei as decisões relativas ao Campeonato de Fórmula E da FIA, aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo a esse respeito, que estão alinhadas com as discussões atualmente em andamento para as outras disciplinas da FIA."

Espera-se que essas revisões dos regulamentos técnicos garantam a estabilidade financeira das equipes, com a atual temporada de F-E suspensa por dois meses, como resultado da crise do Covid-19.

De acordo com um comunicado da F-E, a “abordagem flexível e colaborativa” reduzirá os gastos e estima-se que corte pela metade os custos de desenvolvimento nas próximas duas temporadas.

O fundador e presidente da categoria, Alejandro Agag, acrescentou: “Durante esses tempos difíceis, adotamos uma abordagem flexível.”

“Não apenas com a decisão rápida e sensata de suspender temporariamente a temporada, mas agora implementando medidas para reduzir os custos de desenvolvimento para as equipes.”

"Ouvimos o feedback dos times e fabricantes e trabalhamos em estreita colaboração com a FIA para adiar o lançamento do Gen2 EVO e limitar as equipes a uma única homologação nos próximos dois anos.”

“Ao fazer isso, reduzimos pela metade os custos projetados de desenvolvimento de automóveis. Essa foi uma ação necessária para conter os custos, dada a crise da saúde e o ambiente econômico."

