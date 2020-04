Com a paralisação dos campeonatos do esporte a motor devido à pandemia do Covid-19, categorias, equipes e pilotos estão se mexendo para tentar colaborar com o combate à doença. Entre eles, está o piloto da equipe BMW na Fórmula E, Alexander Sims.

Sims integra uma campanha que tenta coletar equipamentos de proteção das companhias britânicas de automóveis e automobilismo para doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) do Reino Unido para o tratamento do Covid-19. O grupo, que inclui o piloto e seu engenheiro Andrea Ackroyd, estão buscando por estoques fechados de materiais como máscaras, óculos de proteção, luvas, capas de sapatos, aventais plásticos e lenços umedecidos.

Os canais para realizar as doações diretamente ao SNS já foram organizados, e eles não precisam ser de origem de fornecedores pré-acordados com o governo. As doações serão arrecadadas em todo o Reino Unido, mas há um foco na área de Oxfordshire, que é vista como o epicentro do automobilismo na Inglaterra.

Em carta escrita às companhias contactadas por Sims, ele escreve: "Escrevo para vocês para ver se podemos nos unir e ajudar o NHS a salvar as vidas de pessoas vulneráveis em nossa sociedade, porque eles estão saturados com o Covid-19. Essa iniciativa é 100% dedicada a ajudar o SNS a manter seus funcionários seguros e capazes de trabalhar para garantir que o maior número possível de vidas sejam salvas".

"Nós sabemos que eles não têm equipamento suficiente para trabalhar com segurança. Por favor considerem se vocês têm ou sabem quem tem materiais em estoque em suas lojas, fábricas, etc e estariam dispostos a doar algum ou todo esse material para o SNS nesse tempo de necessidade".

"Eu garanto que eles chegarão às mãos corretas".

"Alguns de vocês já estão fazendo isso, mas sei o quão fragmentadas as coisas podem ser nesse negócio e as ideias acabam se perdendo. Isso pode ser apenas uma gota no oceano comparado às grandes empresas que estão ajudando, mas é algo pequeno que fazemos para ajudar".

"O estoque do SNS não será reabastecido nos próximos dias!".

Sims falou ao Autosport que, desde que a mensagem foi enviada na manhã de quinta, hospitais já haviam entrado em contato pedindo doações devido à falta de equipamento. Ele também criou um e-mail para manter o contato, além de seu perfil oficial no Twitter.

A iniciativa de Sims vem horas depois do ExCel Centre, de Londres, que deve sediar o ePrix em julho, anunciar que funcionará como um hospital temporário, com 4 mil camas.

De acordo com o governo do Reino Unido, em boletim atualizado na quarta-feira, 9.529 pessoas haviam testado positivo para o novo coronavírus, e haviam contabilizado 463 mortes.

Ainda no paddock da F-E, o dono da equipe Envision Virgin Racing montou o Envision Smile Manufacturing Centre, que planeja produzir e doar 100 mil máscaras por dia para as áreas mais afetadas na Ásia.

No Brasil, o piloto Lucas di Grassi organizou uma vaquinha para combater o coronavírus em São Paulo. A proposta inclui a compra de álcool gel e máscaras para distribuição em locais públicos na cidade.

