Sam Bird fez prova espetacular na abertura da sexta temporada da Fórmula E e venceu a corrida 1 da rodada dupla da Arábia Saudita. O piloto britânico da Virgin teve atuação agressiva e impecável para superar os rivais e triunfar em Riade.

O segundo colocado foi Andre Lotterer, piloto alemão da estreante Porsche. Outro que representou bem uma montadora recém-chegada foi o belga Stoffel Vandoorne, que completou o pódio a bordo da Mercedes.

O britânico Oliver Rowland, da Nissan, ficou em quarto, enquanto o holandês Robin Frijns, companheiro de Bird na Virgin, completou os cinco mais rápidos na primeira corrida na Arábia Saudita.

Os pilotos brasileiros não tiveram vida fácil e ficaram presos nas brigas do pelotão intermediário. Felipe Massa, da Venturi Racing, terminou em 12º, à frente do compatriota Lucas di Grassi, da equipe Audi.

A corrida

Na largada, as posições do pelotão da frente se mantiveram, com Sims na ponta, seguido por Vandoorne e de Vries. Massa subiu para 14º e di Grassi foi para 18º, ganhando mais uma posição logo na sequência.

Faltando pouco mais de 30 minutos para o fim da prova, os pilotos da frente começaram a pegar o modo ataque e Jerome D’Ambrosio subiu para quinto, à frente de Sam Bird. Este retribuiu e retomou o posto, passando Mortara na sequência para ir ao quarto lugar.

Mais atrás, Massa continuou a prova de recuperação e conseguiu ganhar mais uma posição, subindo para o 13º lugar. Di Grassi seguiu com dificuldades e se manteve no 17º posto por um tempo.

Depois, a situação se inverteu, com Massa perdendo uma posição por erro na busca ao modo ataque e di Grassi subindo para 16º. À frente, o top-5 seguia com Sims, Vandoorne, de Vries, Bird e Mortara.

Com cerca de 20 minutos para o final da primeira corrida na Arábia Saudita, di Grassi subiu para 15º, atrás de Massa. Na briga pelo pódio, os cinco primeiros seguiam colados, fazendo boa disputa na frente. Abaixo, confira todos os carros e pilotos da temporada:

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Cinco minutos depois, Bird aproveitou modo ataque e subiu para terceiro, passando de Vries. Mortara caiu para sétimo, promovendo Lotterer ao top-5. Atual bicampeão, Vergne teve problemas com a Techeetah e abandonou.

Na sequência, mais grandes batalhas à frente: Sims bobeou e caiu para terceiro, sendo ultrapassado por Vandoorne, novo líder, e Bird. Lotterer também aproveitou e passou de Vries, subindo para quarto.

Sims ainda caiu para quarto, sendo batido por Lotterer. Rowland aproveitou o modo ataque e subiu para quinto, à frente de de Vries. Massa ascendeu para 13º e di Grassi seguiu no meio do bolo, em 15º.

A 10 minutos do fim, Bird deu o bote em Vandoorne e assumiu a ponta, em grande manobra na Arábia Saudita. Di Grassi ainda conseguiu ganhar mais uma posição e subiu para o 14º posto, novamente atrás de Massa. Lotterer passou Vandoorne e subiu para segundo. Massa e di Grassi ainda subiram para 12º e 13º antes da bandeira quadriculada, que consagrou Bird.

TABELA: