A Fórmula E entra oficialmente na reta final da temporada 2024 neste fim de semana com o triunfal retorno da categoria à China em um novo palco, com a estreia do ePrix de Xangai, em rodada dupla.

Palco do GP da China de Fórmula 1, o Circuito Internacional de Xangai recebe pela primeira vez o Mundial de carros elétricos. Mas a categoria usará uma versão reduzida do layout tradicional da pista, evitando a longa reta oposta de mais de 1km de extensão.

Após uma passagem movimentada por Berlim, Nick Cassidy (Jaguar) volta à liderança do campeonato com 140 pontos graças a um final de semana quase perfeito, com vitória no sábado e segundo lugar no domingo. Pascal Wehrlein (Porsche) é o vice-líder com 124, contra 118 de Oliver Rowland (Nissan), 102 do atual campeão, Jake Dennis (Andretti) e 97 de Mitch Evans (Jaguar).

Já os brasileiros vivem um ano complicado. Correndo pela ERT, Sérgio Sette Câmara é o 18º com 11 pontos, sofrendo com um carro que rende nas classificações, mas que não consegue replicar o ritmo nas corridas. Já Lucas di Grassi, em seu ano de retorno à Abt Cupra, é o 22º com um ponto somado apenas.

A etapa contará também com o retorno de Sam Bird, que precisou se ausentar das últimas etapas após uma fratura na mão por conta de um acidente em Mônaco.

Confira a programação da Fórmula E em Xangai:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 06h00 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sexta-Feira 21h00 Bandplay / Band.com.br Classificação 1 Sexta-Feira 23h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 04h00 Band/ Band.com.br Treino Livre 3 Sábado 21h00 Bandplay / Band.com.br Classificação 2 Sábado 23h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 2 Domingo 04h00 Band / Band.com.br

