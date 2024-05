A Fórmula E entregou um segundo ePrix de Berlim menos caótico que o de sábado, mas com muitas disputas emocionantes. No final, a vitória ficou com António Félix da Costa, encerrando um jejum de 15 meses sem triunfos na categoria, com Nick Cassidy e Oliver Rowland no pódio.

Completaram o top 10: Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Mitch Evans, Jehan Daruvala, Taylor Barnard, Joel Eriksoon e Jean-Éric Vergne. Lucas Di Grassi foi o 11º e Sérgio Sette Câmara foi o 13º.

Vencedor do sábado, Cassidy largou melhor e pulou para a ponta já na primeira curva, com Wehrlein vindo na sequência ao final da primeira volta, com Dennis, Nato e Evans completando o top 5, enquanto Di Grassi subia para nono e Sette Câmara caía para 18º.

Já na terceira volta os pilotos começaram a primeira rodada de ativação do modo ataque. Com quatro minutos disponíveis, as equipes poderiam escolher entre ativações de 3 / 1 ou 2 / 2. Dos ponteiros, apenas Cassidy foi direto, enquanto a metade inferior da tabela rapidamente acionou a potência extra.

Após o fim da primeira rodada de modo ataque, próximo à volta 10, Cassidy seguia na ponta com Wehrlein em segundo, Da Costa em terceiro, Evans em quarto e Dennis em quinto, com Di Grassi em nono e Sette Câmara em 17º.

Na volta 11, o SC precisou ser acionado, após Günther enfiar o carro no muro e ficar parado. Dos ponteiros, Da Costa, na liderança, gastava seu segundo modo ataque, enquanto apenas Evans e Mortara ainda tinham que ativar a potência extra.

A prova foi retomada na volta 14, e Wehrlein logo foi pra cima de Da Costa em busca da liderança, com a dupla da Jaguar na cola. A troca de posições entre os pilotos da Porsche permitiu o bote de Cassidy, que assumiu a ponta na volta 16, com Wehrlein em segundo e Rowland subindo para terceiro.

Quando a prova chegava à metade, tudo apontava para uma briga ferrenha até o fim entre as duplas da Jaguar e da Porsche, com Rowland tentando colocar a Nissan no meio.

O SC precisou ser acionado na volta 25 após Fenestraz ficar parado no muro em um embate com Nato. Neste momento, Da Costa liderava à frente de Rowland, Cassidy, Evans e Dennis, com Wehrlein em sexto. Di Grassi era o 11º e Sette Câmara o 15º.

A bandeira verde retorna na volta 28, com Da Costa mantendo a ponta, enquanto Evans e Cassidy ultrapassavam Rowland. Evans buscava o português pela liderança apesar de ainda ter um modo ataque de 3min para acionar.

Com um acréscimo de três voltas, Evans finalmente aciona o segundo modo ataque e cai para quarto, atrás de Da Costa, Rowland e Cassidy, com Wehrlein em quinto. Mas, com a dificuldade de ultrapassar Rowland pelo segundo lugar, Evans viu Da Costa abrir na frente.

No final, António Félix da Costa deu um show para garantir a vitória e encerrar o jejum de 15 meses sem triunfar na categoria, com Nick Cassidy em segundo e Oliver Rowland em terceiro.

A Fórmula E tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2024 entre 24 e 26 de maio com a rodada dupla que marca a estreia do ePrix de Xangai. Antes disso, na segunda-feira (13), a categoria segue em Berlim para o teste de novatos, que terá Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi e Caio Collet acelerando.

