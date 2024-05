Nesta segunda-feira, em Berlim, aconteceu o teste de novatos da Fórmula E e contou com a participação de Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi e Caio Collet. O líder do dia, sendo primeiro tanto na sessão da manhã quanto na da tarde, foi o reserva da Ferrari, Robert Shwartzman.

Drugovich pilotou pela Maserati fechou a sessão da manhã em segundo lugar com o tempo de 1m02s221, já no período da tarde foi um pouco mais complicado para o brasileiro reserva da Aston Martin. O seu carro parou na saída da curva 4 causando uma bandeira vermelha.

Depois de ser levado para os boxes, Drugovich conseguiu voltar e completou um total de 49 voltas antes da bandeira quadriculada, marcando 1m02s171 nos 10 minutos finais para ficar na quarta posição.

Testando com a Nissan, Caio Collet fechou a primeira parte do dia em 9º e o tempo de 1m02s534 e encerrou sua participação na sessão da tarde em P10 - 1m02s376. Enzo Fittipaldi também esteve em Berlim com a Jaguar.

O brasileiro encerrou a sessão da manhã em 13º marcando 1m02s685 enquanto à tarde na 6ª colocação e o tempo de 1m02s211.

Resultados da sessão da manhã:

Cla Nº Piloto Carro / Motor Tempo Gap Voltas 1 25 R.Shwartzman DS 1'02.150 45 2 7 Felipe Drugovich Maserati 1'02.221 0.071 52 3 48 Frederik Vesti Mahindra 1'02.227 0.077 52 4 37 S.van der Linde Jaguar 1'02.320 0.170 52 5 23 Gabriele Minì Nissan 1'02.437 0.287 64 6 21 Kush Maini Mahindra 1'02.472 0.322 52 7 1 Zane Maloney Porsche 1'02.512 0.362 61 8 94 Dennis Hauger Porsche 1'02.518 0.368 41 9 22 Caio Collet Nissan 1'02.534 0.384 63 10 11 Tim Tramnitz Mahindra 1'02.572 0.422 57 11 2 Jonny Edgar DS 1'02.614 0.464 51 12 13 Thomas Preining Porsche 1'02.622 0.472 45 13 9 Enzo Fittipaldi Jaguar 1'02.685 0.535 45 14 5 Grégoire Saucy Nissan 1'02.761 0.611 57 15 8 Ugo Ugochukwu Nissan 1'02.871 0.721 48 16 17 Jak Crawford Porsche 1'02.949 0.799 48 17 51 Ricardo Feller Mahindra 1'03.092 0.942 51 18 33 Mikel Azcona ERT 1'03.103 0.953 46 19 18 Nico Pino Maserati 1'03.242 1.092 47 20 4 Dries Vanthoor Jaguar 1'03.258 1.108 35 21 3 Marta Garcia ERT 1'03.362 1.212 39 22 16 Alice Powell Jaguar 1'03.869 1.719 38

Resultados da sessão da tarde:

Cla Nº Piloto Carro / Motor Tempo Gap Voltas 1 25 R.Shwartzman DS 1'01.937 49 2 17 Jak Crawford Porsche 1'02.110 0.173 52 3 37 S.van der Linde Jaguar 1'02.167 0.230 45 4 7 Felipe Drugovich Maserati 1'02.171 0.234 49 5 21 Kush Maini Mahindra 1'02.208 0.271 44 6 9 Enzo Fittipaldi Jaguar 1'02.211 0.274 50 7 48 Frederik Vesti Mahindra 1'02.242 0.305 47 8 1 Zane Maloney Porsche 1'02.279 0.342 39 9 23 Gabriele Minì Nissan 1'02.360 0.423 36 10 22 Caio Collet Nissan 1'02.376 0.439 37 11 13 Thomas Preining Porsche 1'02.430 0.493 39 12 94 Dennis Hauger Porsche 1'02.456 0.519 51 13 51 Ricardo Feller Mahindra 1'02.612 0.675 47 14 2 Jonny Edgar DS 1'02.619 0.682 43 15 5 Grégoire Saucy Nissan 1'02.660 0.723 40 16 11 Tim Tramnitz Mahindra 1'02.846 0.909 41 17 33 Mikel Azcona ERT 1'02.900 0.963 52 18 3 Marta Garcia ERT 1'03.162 1.225 49 19 18 Nico Pino Maserati 1'03.220 1.283 49 20 8 Ugo Ugochukwu Nissan 1'03.239 1.302 49 21 16 Alice Powell Jaguar 1'03.454 1.517 56

