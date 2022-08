Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E se aproxima da hora de coroar o campeão de sua oitava temporada. Neste fim de semana, será realizada a rodada dupla do ePrix de Londres, penúltima etapa de 2022, em um momento em que a disputa pelo título vai se fechando.

Após uma etapa movimentada em Nova York, Stoffel Vandoorne retomou a liderança do Mundial com 155 pontos, 11 a mais que Edoardo Mortara, enquanto Mitch Evans vem a cinco pontos do piloto da Venturi. Ainda vivo na disputa pelo título, mas já um pouco mais atrás, Jean-Éric Vergne completa o top 5 com 128.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi é o sétimo, com 84 pontos, enquanto Sérgio Sette Câmara segue em busca dos primeiros pontos do ano com o carro pouco competitivo da Dragon-Penske.

Confira os horários da sexta etapa. A TV Cultura é responsável pelas transmissões em TV aberta enquanto o SporTV cobre a categoria na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 13h15 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 05h YouTube da F-E Classificação 1 Sábado 06h40 TV Cultura e SporTV Corrida 1 Sábado 11h TV Cultura e SporTV Treino Livre 3 Domingo 04h30 YouTube da F-E Classificação 2 Domingo 06h40 TV Cultura e SporTV Corrida 2 Domingo 11h TV Cultura e SporTV

