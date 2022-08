Carregar reprodutor de áudio

Piloto britânico da equipe Andretti na Fórmula E, Jake Dennis venceu de ponta a ponta a corrida 1 da Fórmula E neste fim de semana em Londres, após conquistar a pole position mais cedo neste sábado em plena capital inglesa. Ele também fez a volta mais rápido, registrando um 'Grand Slam'.

Dennis se manteve à frente da concorrência na prova e segurou o ímpeto de Stoffel Vandoorne, da Mercedes, para cruzar a linha de chegada em primeiro. De todo modo, o belga ampliou sua vantagem na liderança do campeonato.

Outro piloto da Mercedes e atual campeão da F-E, o holandês Nyck de Vries completou o pódio na pista, chegando à frente do neozelandês Nick Cassidy, da Virgin. Entretanto, o vencedor da temporada 2019 da Fórmula 2 foi punido em 5s pela direção de prova por se mover na reta em disputa com Cassidy e caiu para o sexto lugar, promovendo Nick ao top 3. Outro beneficiado foi o norte-americano Oliver Askew, que herdou o quarto lugar com a Andretti.

Assim, o quinto posto ficou com o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. Detentor de título da F-E, o português António Félix da Costa foi o sétimo com a Techeetah, à frente do alemão Maximilian Gunther, da Dams.

Também campeão da F-E, o brasileiro Lucas di Grassi chegou em nono, conquistando dois pontos com a equipe Venturi. As dez primeiras posições foram completadas pelo alemão Pascal Wehrlein, da Porsche.

Outro brasileiro do grid, Sérgio Sette Câmara chegou a brigar no pelotão da frente, incomodando o top 3, mas ficou sem bateria com a Dragon Penske. A classificação para a corrida 2 é às 6h40 deste sábado e a segunda prova tem largada agendada para 11h.

1 Jake DENNIS Andretti 37 voltas 2 Stoffel VANDOORNE Mercedes +2.223 3 Nick CASSIDY Envision +12.663 4 Oliver ASKEW Andretti +14.904 5 Mitch EVANS Jaguar +17.128 6 Nyck de VRIES Mercedes +17.367 7 António Felix da COSTA DS Techeetah +17.733 8 Maximilian GUNTHER Nissan +22.067 9 Lucas di GRASSI Venturi Mercedes +32.139 10 Pascal WEHRLEIN Porsche +34.347 11 Sebastien BUEMI Nissan +35.307 12 Andre LOTTERER Porsche +35.508 13 Jean Eric VERGNE DS Techeetah +36.057 14 Alexander SIMS Mahindra +40.345 15 Oliver TURVEY NIO +41.293 16 Robin FRIJNS Envision +44.023 17 Dan TICKTUM NIO +51.947 18 Edoardo MORTARA Venturi Mercedes +1:18.796 19 Sérgio SETTE CÂMARA Dragon Penske Não completou 20 Antonio GIOVINAZZI Dragon Penske Não completou 21 Oliver ROWLAND Mahindra Não completou 22 Sam BIRD Jaguar Não completou

