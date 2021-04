Duas semanas após a movimentada rodada dupla do ePrix de Roma, a Fórmula E está de volta neste final de semana, e com uma estreia. Pela primeira vez, o Campeonato Mundial de carros elétricos disputará uma prova em solo espanhol e, para isso, escolheu um circuito permanente que é o tradicional palco de sua pré-temporada: Ricardo Tormo, em Valência.

A F-E visita o circuito espanhol anualmente, mas esta é a primeira vez que passará pelo Ricardo Tormo para disputar uma etapa e, logo de cara, receberá uma rodada dupla, como forma de aumentar a quantidade de corridas da temporada 2021 em meio ao impacto da pandemia.

Esse é o segundo circuito permanente que a F-E visita em seus sete anos de história, junto com o Autódromo Hermanos Rodriguez, no México.

A promessa é de mais uma rodada movimentada, ainda mais com a disputa apertada no Mundial de Pilotos. Sam Bird saiu de Roma com a liderança, tendo 43 pontos, contra 39 de seu companheiro de Jaguar, Mitch Evans. Robin Frijns, 34, Stoffel Vandoorne, 33 e Nyck de Vries, 32, vem logo atrás.

Entre as construtoras, a Jaguar assumiu a liderança em cima da Mercedes e disparou, com 82 pontos contra 65, enquanto a DS Techeetah vem mais atrás, com 46.

Confira abaixo a programação completa da rodada dupla do ePrix de Valência. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sábado 02h15 Site da TV Cultura Treino Livre 2 Sábado 04h10 Site da TV Cultura Classificação Sábado 05h45 TV Cultura e SporTV Corrida 1 Sábado 09h45 TV Cultura e SporTV Treino Livre 3 Domingo 02h55 Site da TV Cultura Classificação Domingo 04h45 TV Cultura e SporTV Corrida 2 Domingo 09h TV Cultura e SporTV

