Carregar reprodutor de áudio

Os fãs da categoria de monopostos elétricos podem esfregar as mãos. A Fórmula E inicia a temporada 2021/2022 no fim de semana, com os ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita. O campeonato deste ano vem cheio de novidades, sobretudo no formato do treino de classificação, que terá uma espécie de mata-mata, para definir a ordem do grid.

O Brasil continuará com dois representantes, Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara. O campeão da terceira temporada da F-E agora estará com a Venturi, enquanto o mineiro estará com a Dragon Penske.

Confira os horários da primeira etapa, que começa já na quinta-feira com o primeiro treino livre e com as duas corridas acontecendo na sexta-feira e sábado. Para assistir, as transmissões continuam com a TV Cultura na televisão aberta e SporTV na fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 12h55 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sexta-feira 8h25 YouTube da F-E Classificação 1 Sexta-feira 10h30 TV Cultura e SporTV 3 Corrida 1 Sexta-feira 14h30 TV Cultura e SporTV 3 Treino Livre 3 Sábado 8h25 TV Cultura e SporTV 3 Corrida 2 Sábado 14h30 TV Cultura e SporTV 3

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: