Em 28 de janeiro será dada a largada para a temporada 2021 - 2022 da Fórmula E, com a primeira de duas corridas em Diriyah, na Arábia Saudita e aqui você tem um guia com tudo que precisa saber sobre calendário, regras, pilotos, equipes e mais...

A sétima temporada da F-E também trouxe o primeiro ano da categoria como Mundial sancionado pela FIA, mas também foi um período conturbado, com a pandemia impactando duramente o calendário, além da saída de duas montadoras: BMW e Audi.

Mesmo assim, em um campeonato emocionante, Nyck de Vries foi campeão com a Mercedes após uma batalha até o fim contra Edoardo Mortara, da Venturi, Mitch Evans, da Jaguar e Jake Dennis, da BMW. Foi uma batalha intensa pelo título, com os 15 primeiros colocados ficando separados por apenas 23 pontos na classificação.

O que mudou para a oitava temporada da Fórmula E?

A Fórmula E espera ter novamente um ano normal para esta temporada. Em comparação com as últimas edições, a maior modificação está no formato de classificação.

Nos anos anteriores, o grid se dividia em quatro grupos, e os seis mais rápidos na classificação final iam para a rodada final, chamada Superpole. Nela, cada um tinha uma chance de marcar uma volta rápida para definir as três primeiras filas do grid. Mas esse sistema era criticado, já que os melhores classificados no campeonato saíam no primeiro grupo e acabavam prejudicados pela sujeira na pista.

A fase de grupos está mantida, mas com apenas dois grupos em vez de quatro (posições pares e ímpares no campeonato). Os pilotos terão dez minutos para marcar o melhor tempo e passar para a fase seguinte, que terá um estilo de mata-mata:

- 1º do Grupo A x 4º do Grupo B

- 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

- 3º do Grupo A x 2º do Grupo B

- 4º do Grupo A x 1º do Grupo B

Os vencedores das quartas-de-finais passam para as semifinais e, os dois vencedores, disputam a pole position na final.

Outra mudança no regulamento está relacionada às bandeiras amarelas e regime de safety car. Anteriormente, os pilotos perdiam parte da energia que não era gasta nesses períodos de neutralização, já que naturalmente andavam mais lento (na base de 1kW por minuto). Mas o vexame passado pela categoria na primeira corrida de Valência, com a maioria dos carros ficando sem bateria antes do fim da prova provocou alterações.

Para 2021-2022, haverá um "tempo extra": a cada minuto sob bandeira amarela ou safety car será acrescentado 45 segundos ao tempo total da prova (além da volta final). O limite de tempo que pode ser acrescido é de 10 minutos.

Também existem mudanças quanto ao número de equipe inscritas, já que a Audi não foi substituída, porque sua entrada não pôde ser vendida à tempo. Com isso, serão onze equipes participantes a partir do ePrix de Diriyah, contando ainda com a renomada Andretti Autosport, antes conhecida como BMW, que também saiu da categoria.

Mesmo assim, as duas montadoras alemãs continuarão ligadas à categoria, como fornecedoras de trem de força à Envision Racing (ex-Virgin - Audi) e Andretti (BMW). Essa também será a última temporada da Mercedes na F-E.

Quantas provas serão realizadas na temporada 2021-2022 da Fórmula E?

Nos últimos dois anos, a organização da Fórmula E precisou se desdobrar para conseguir montar um calendário aceitável. Por ser um campeonato que dá preferência à circuitos de rua, a F-E foi uma das categorias mais afetadas pela pandemia. Mas agora, com a situação mais estabilizada (apesar da Omicron), conseguiu divulgar um calendário completo.

A temporada começa com uma rodada dupla na Arábia Saudita, em Diriyah. Haverão também rodadas duplas em Roma, Berlin, Londres e Nova York, além da manutenção de Mônaco, o retorno à Cidade do México e as estreias de Jacarta, Vancouver e Seul.

Confira abaixo o calendário da temporada 2021-2022 da Fórmula E:

Data ePrix País Circuito 28 de janeiro de 2022 ePrix de Diriyah I Arábia Saudita Circuito de rua de Riyadh 29 de janeiro de 2022 ePrix de Diriyah II 12 de fevereiro de 2022 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 9 de abril de 2022 ePrix de Roma I Itália Circuito Cittadino dell'EUR 10 de abril de 2022 ePrix de Roma II 30 de abril de 2022 ePrix de Mônaco Mônaco Circuito de Mônaco 14 de maio de 2022 ePrix de Berlim I Alemanha Circuito de rua do Aeroporto Tempelhof 15 de maio de 2022 ePrix de Berlim II 4 de junho de 2022 ePrix de Jacarta Indonésia Circuito Internacional do ePrix de Jacarta 2 de julho de 2022 ePrix de Vancouver Canadá Circuito de rua de Vancouver 16 de julho de 2022 ePrix de Nova York I Estados Unidos Circuito de rua do Brooklyn 17 de julho de 2022 ePrix de Nova York II 30 de julho de 2022 ePrix de Londres I Grã-Bretanha ExCeL London 31 de julho de 2022 ePrix de Londres II 13 de agosto de 2022 ePrix de Seul I Coréia do Sul Circuito de rua de Seul 14 de agosto de 2022 ePrix de Seul II

Quais pilotos estarão no grid da Fórmula E na temporada 2021 - 2022?

Em comparação com a temporada anterior, a categoria de carros elétricos terá dois assentos a menos devido à saída da Audi. Dos 22 nomes presentes na lista de inscritos, três são estreantes, com Antonio Giovinazzi sendo o mais conhecido. Após perder a vaga na Fórmula 1 com a Alfa Romeo, o italiano correrá na Dragon Penske.

Dan Ticktum, que competiu na Fórmula 2 em 2021, será piloto da NIO 333, enquanto Oliver Askew trocará a IndyCar pela categoria elétrica, correndo pela Andretti Autosport.

Há também mudanças pelo grid, com destaque para o campeão Lucas di Grassi. Com a saída da Audi, o brasileiro teve que buscar uma nova casa, chegando à Venturi, correndo ao lado do vice-campeão Edoardo Mortara. E di Grassi terá novamente a companhia de um compatriota no grid, com Sérgio Sette Câmara seguindo com a Dragon Penske.

Já a ida de Oliver Rowland para a Mahindra abriu espaço para Maximilian Gunther na Nissan e.Dams.

Alguns nomes tradicionais da categoria que não estarão presentes são: Alex Lynn, Norman Nato, René Rast e Tom Blomqvist.

Essas mudanças de assentos significam que apenas cinco das onze equipes mantiveram suas duplas de pilotos: a Mercedes, com o campeão Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne; a Jaguar, com Mitch Evans e Sam Bird; DS Techeetah, com os campeões António Félix da Costa e Jean-Éric Vergne; a Envision Racing, ex-Virgin, com Robin Frijns e Nick Cassidy; e a Porsche, com Pascal Wehrlein e André Lotterer.

Confira a lista de pilotos para a temporada 2021 - 2022 da Fórmula E:

Equipe Número Piloto Mercedes-EQ Formula E Team 5 Stoffel Vandoorne 17 Nyck de Vries Jaguar TCS Racing 9 Mitch Evans 10 Sam Bird DS Techeetah 13 António Félix da Costa 25 Jean-Éric Vergne Envision Racing 4 Robin Frijns 37 Nick Cassidy Avalanche Andretti Formula E 27 Jake Dennis 28 Oliver Askew ROKiT Venturi Racing 11 Lucas di Grassi 48 Edoardo Mortara TAG Heuer Porsche Formula E Team 36 André Lotterer 94 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 29 Alexander Sims 30 Oliver Rowland Nissan e.dams 22 Maximilian Günther 23 Sebastien Buemi Dragon/Penske Autosport 7 Sérgio Sette Câmara 99 Antonio Giovinazzi NIO 333 FE Team 3 Oliver Turvey 33 Dan Ticktum

Onde assistir a Fórmula E no Brasil

Assim como na temporada passada, o Mundial de carros elétricos promete ter ampla cobertura no Brasil com a manutenção dos dois canais responsáveis pelos direitos de transmissão. A Cultura segue com a categoria na TV aberta enquanto o SporTV será o responsável na TV fechada.

Na Cultura, a narração será de Marco de Vargas com comentários de Fábio Seixas. O canal paulista, ligado à Fundação Padre Anchieta, não confirmou se manterá a transmissão dos treinos livres da categoria em seu site como fez na temporada passada. Caso isso não seja feito, a categoria libera o sinal em seu canal oficial no YouTube, com narração em inglês.

