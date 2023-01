Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! Neste fim de semana, a Fórmula E dá o pontapé inicial da temporada 2023 com o ePrix da Cidade do México, que marca ainda a estreia oficial do Gen3, a nova geração de carros do Mundial elétrico.

Diferentemente dos anos anteriores, o Autódromo Hermanos Rodríguez foi o palco escolhido para abrir o campeonato, que será composto de 16 etapas entre janeiro e agosto de 2023.

O grande destaque do fim de semana é a primeira exibição pública dos modelos Gen3, nova geração de carros da categoria, que prometem ser mais velozes. Mas o Gen3 começa sua trajetória com desafios, após críticas de pilotos e equipes nas fases de testes e na pré-temporada, realizada em dezembro na Espanha.

Além do Gen3, teremos outras duas estreias entre as equipes. A Maserati, que faz seu retorno triunfal às competições de monopostos após décadas, ocupando a entrada da Venturi, e a McLaren, que comprou a estrutura da Mercedes. Junto das duas, teremos ainda o retorno da equipe Abt, que, nos primeiros anos da categoria, corria em parceria com a Audi.

No grid ainda teremos outras novidades, como a parceria recém-formada entre a DS e a Penske, com os campeões Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne como pilotos. Já entre os brasileiros, teremos Lucas di Grassi em sua primeira temporada pela Mahindra, enquanto Sérgio Sette Câmara troca a Penske pela NIO 333.

E para o Brasil, mais uma novidade: as transmissões da Fórmula E saem da TV Cultura e do SporTV, passando para o Grupo Bandeirantes.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 19h30 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 10h30 YouTube da F-E Classificação Sábado 12h40 Bandsports Corrida Sábado 17h Bandsports Por que CLIMA PODE ESQUENTAR na Mercedes com Hamilton e Russell e como Wolff terá DESAFIO na F1 2023 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music