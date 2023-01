Wolff explica motivos por trás da saída da Mercedes da Fórmula E

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, explicou os motivos por trás da saída repentina da montadora da Fórmula E, citando a falta de expectadores e o baixo retorno em comparação ao aumento de popularidade da Fórmula 1.

A Mercedes abandonou o DTM após o fim da temporada 2018 para focar na F-E, conquistando um grande sucesso no campeonato, onde permaneceu por três temporadas e garantiu dois títulos de pilotos, primeiro com Nyck de Vries e depois com Stoffel Vandoorne.

Mesmo com os bons resultados, a montadora não obteve o que esperava da categoria, anunciando sua saída ao final da temporada 2022. Mas a estrutura da equipe segue na F-E, após a venda para a McLaren, que faz sua estreia em 2023.

Em entrevista ao site SwiatWyscigow.pl, Wolff explicou os motivos por trás dessa decisão, e como a F1 teve um papel nesse processo.

"Acho que a Fórmula 1 cresceu tudo que eclipsou todo o resto. Estamos muito felizes, tivemos um grande sucesso no DTM por mais de 30 anos", disse. "Mas chega um ponto em que, como equipe de fábrica, se você quiser competir, precisa de 40, 50 milhões de euros, e o retorno do investimento era baixo demais para isso".

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Na última temporada, a F-E teve um crescimento de audiência de 20% em relação ao ano anterior, com os números chegando a 216 milhões de pessoas no mundo. No entanto, vemos que a F1, que também teve um aumento de popularidade, fez uma grande diferença nesta área, atingindo 445 milhões de telespectadores em todo o mundo.

Chamando a atenção para o baixo número de espectadores, Wolff disse: "A audiência da Fórmula E não era boa o suficiente. Então você tem o DTM embaixo, a Fórmula E no meio e a Fórmula 1 bem maior".

"Por isso decidimos focar em um lugar e concentrar nossos recursos na F1, em vez de nos distrairmos e diluirmos em outras áreas".

Por que CLIMA PODE ESQUENTAR na Mercedes com Hamilton e Russell e como Wolff terá DESAFIO na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music