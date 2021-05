Nesta semana, a Fórmula E volta à Mônaco para a quarta edição do ePrix nas ruas do principado. E, desta vez, com uma grande novidade: a utilização do mesmo traçado usado pela F1, com algumas poucas modificações.

O ePrix de Mônaco está presente no calendário da F-E desde a sua primeira temporada, mas é realizado apenas em anos ímpares, com o Automóvel Clube de Mônaco (ACM) intercalando o evento com o GP Histórico. Por conta do impacto da pandemia em 2020, o ACM realiza as duas provas neste ano, além do GP de F1, marcado para 23 de maio.

Até aqui, Sébastien Buemi é o maior vencedor da etapa, com dois triunfos contra um de Jean-Éric Vergne, em 2019. Mas os brasileiros acumulam bons resultados em Mônaco, com dois segundos lugares para Lucas di Grassi, em 2015 e 2017 e um terceiro lugar de Nelsinho Piquet (2015) e um de Felipe Massa (2019).

A F-E chega a Mônaco buscando apagar a má imagem deixada com a rodada dupla de Valência, quando teve um alto número de carros abandonando ou sendo desqualificados por conta do excesso de uso de energia na primeira corrida e uma quase repetição do caso na segunda prova.

Após a rodada de Valência, a briga entre Mercedes e Jaguar no Mundial de Pilotos se intensificou, com Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, da equipe alemã, em primeiro e segundo lugares, com 57 e 48 pontos, respectivamente. Já Sam Bird, com 43 é o terceiro enquanto Mitch Evans está em quinto, com 39. Separando os pilotos da Jaguar está Robin Frijns, da Virgin.

Com corridas complicadas em Valência, Lucas di Grassi e Sergio Sette Câmara caíram na classificação, ocupando a 19ª e a 20ª posições, respectivamente. Neste final de semana, os pilotos da Audi e da Dragon farão parte do último grupo da classificação.

Confira abaixo a programação completa do ePrix de Mônaco. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sábado 02h55 Site da TV Cultura Treino Livre 2 Sábado 05h10 Site da TV Cultura Classificação Sábado 06h45 TV Cultura e SporTV Corrida 1 Sábado 10h30 TV Cultura e SporTV

