Campeão da Fórmula 2 em 2019 e piloto da Mercedes na Fórmula E desde o ano passado, o holandês Nyck de Vries fez a pole position e venceu, neste fim de semana, a primeira corrida da rodada dupla da Arábia Saudita, que abre a sétima temporada da categoria elétrica.

Foi o primeiro triunfo de de Vries na F-E. A segunda posição ficou com o ítalo-suíço Edoardo Mortara, que fez grande prova com a Venturi. O pódio foi completado pelo neozelandês Mitch Evans, da Jaguar.

O alemão Rene Rast, companheiro de Lucas di Grassi na Audi, foi o quarto. O brasileiro, aliás, conseguiu fazer boa corrida de recuperação e terminou em oitavo após largar do 16º posto. Seu compatriota Sérgio Sette Câmara, da equipe Dragon/Penske, terminou em 20º.

A corrida

Na largada, as posições se mantiveram, com de Vries à frente, seguido pelo alemão Pascal Werhlein, da Porsche, Rast e Mortara. Mais atrás, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, ultrapassou o britânico Alex Lynn, da Mahindra, para entrar no top-5.

Depois, Lynn tentou o troco, mas foi bem 'segurado' por Evans. Seu companheiro britânico Sam Bird, então, aproveitou para passar o piloto da Mahindra e ascender ao sexto posto. Assim, Lynn passou a ser atacado pelo alemão Maximilian Gunther, da BMW.

Na sequência, Rast ultrapassou Wehrlein e subiu para segundo (veja abaixo). Entretanto, o piloto da Porsche pegou o modo ataque logo após o momento em que foi ultrapassado, de modo que partiu para cima. Quem se recuperou, porém, foi Lynn, que deu o troco em Bird.

Wehrlein perdeu rendimento e caiu para quinto, sendo ultrapassado por Mortara e também por Evans, que passara o piloto da Venturi, mas tomou o troco (veja a manobra do ítalo-suíço abaixo). À frente, de Vries manteve a ponta com tranquilidade e Rast seguiu em segundo.

A 25 minutos do fim, Lynn e Bird se tocaram na tomada de uma curva e bateram, gerando bandeira amarela. O piloto da Jaguar conseguiu retornar à prova e só abandonaria posteriormente, mas o competidor da Mahindra teve quebra de suspensão.

Assim, o safety car foi acionado. No momento da entrada do carro de segurança, di Grassi apareceu em nono. À frente do brasileiro, o britânico Alexander Sims, da Mahindra, seu compatriota Oliver Rowland, da Nissan e.dams, e Gunther.

Logo depois da saída do safety car, Gunther bateu forte contra o muro e ocasionou nova entrada do carro de segurança. Assim, di Grassi ascendeu mais um posto, subindo para a oitava posição.

Com a prova retomada, Mortara passou Rast para subir para segundo. O alemão também acabou perdendo um posto para Evans. Di Grassi caiu para nono após ser passado pelo belga Stoffel Vandoorne, da Mercedes. Wehrlein foi quinto, à frente de Rowland e Sims.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVO: BAND fecha com COMENTARISTAS da F1 e STOCK; VEJA os nomes

PODCAST: Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.

.