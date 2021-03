Lucas Di Grassi teve uma dura batalha durante a etapa de abertura da Fórmula E, realizada nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Depois de uma difícil sessão classificatória para o grid, na qual teve que largar do 16º lugar, ele terminou em nono, obtendo os primeiros pontos em sua campanha de 2021. A vitória na prova ficou com Nyck De Vries, da Mercedes, que também largou da pole position.

“Eu já esperava dificuldades nas tomadas de tempo para o grid, pois estar no primeiro grupo do classificatório significa pegar a pista em piores condições que o restante do grid. E isso acaba fazendo sempre muita diferença”, frisou di Grassi.

“A corrida foi extremamente batalhada. Os carros estavam andando muito parelhos, com ritmo muito parecido mesmo, e se você observar, verá que as ultrapassagens foram sempre feitas com algum grau de risco por que, ou era assim, ou você não passava mesmo.”

“Por isso, fiquei satisfeito em terminar na zona de pontuação. Mas é claro que eu esperava mais, especialmente depois do bom treino de ontem. Amanhã vou estar no segundo grupo do classificatório, e isso deve melhorar um pouco as coisas, teremos chance de largar mais na frente”, completou.

A Fórmula E disputará a segunda etapa da temporada neste sábado, a partir das 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Cultura e Sportv 2.

