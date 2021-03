Fórmula E: Frijns bate Sette Câmara e faz a pole na Arábia Saudita

Na disputa do segundo treino classificatório da sétima temporada da Fórmula E, o piloto holandês Robin Frijns brilhou para conquistar a pole position com a equipe Virgin na Arábia Saudita. Ele ficou à frente do brasileiro Sérgio Sette Câmara, da Dragon/Penske.

Na sequência, apareceu o britânico Sam Bird, da Jaguar. Ele ficou à frente do compatriota Oliver Turvey, da escuderia NIO. Logo após, seu companheiro Tom Blomqvist, também da Grã-Bretanha. Depois, o suíço Nico Muller, da equipe Dragon/Penske.

Mercedes e Venturi não puderam participar da classificação

A equipe de fábrica da montadora alemã e o time cliente monegasco ficaram de fora da tomada de tempo em virtude de investigação feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação ao acidente de Edoardo Mortara no treino livre de sábado.

O piloto ítalo-suíço da Venturi bateu forte pois o acelerador de seu carro travou, de modo que ele não pôde reduzir a velocidade antes de uma curva e se chocou com violência contra as barreiras. Assim, por motivos de segurança, tanto a Venturi como a Mercedes, que fornece os trens de força para sua equipe cliente, foram proibidas de participar da classificação. Portanto, além de Mortara, Norman Nato, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne não tomaram tempos.

