A Fórmula E já havia anunciado anteriormente que faria uma atualização do modelo atual, o Gen2, com a intenção de introduzir o novo design na próxima temporada. Nesta sexta-feira, as redes sociais da categoria divulgaram uma primeira imagem do novo bólido, chamado de Gen2EVO. A foto revela que a nova geração vai abandonar os arcos sobre as rodas, uma das características mais notáveis do Gen2.

A asa dianteira também deve ser significativamente diferente, pois a imagem sugere que ela foi trazida mais próxima das rodas dianteiras, dando a impressão de ser um bico levantado, diferente do design atual.

O Motorsport.com apurou que a asa dianteira do Gen2EVO se curvará acima do bico, mas não será ajustada para se prender ao bico, como foi o caso na atualização do Gen1. A área da asa dianteira será mais imperdoável caso seja danificada, o que faz parte de uma tentativa de reduzir o contato entre os carros vistos nas provas da F-E desde a introdução do Gen2 na temporada 2018-19.

Como revelado anteriormente pelo Motorsport.com, a introdução de uma dianteira "auto-punitiva" tem sido um objetivo da F-E e da FIA desde as primeiras corridas da temporada passada, devido aos altos níveis de contato entre os carros. Com o novo design do bico, entende-se que se um piloto danificar a asa dianteira, eles terão a bandeira preta e laranja mostrada, para entrar no pit e fazer o reparo.

As mudanças gerais do Gen2EVO deverão criar um design geral muito mais elegante, seguindo as linhas mais tradicionais de monopostos. A postagem da F-E indica que o lançamento digital do novo carro será realizado em 04 de fevereiro, mas é esperado também um lançamento físico no Salão de Genebra de 2020 em março, assim como foi feito com o anúncio do Gen2 em 2018.

GALERIA: Relembre a história do possível ePrix brasileiro