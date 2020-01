Formula E considera cancelar etapa na China por Coronavirus

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou que passaria a tratar a epidemia de Coronavirus, originado na China, como uma emergência global. A decisão foi entendida como um momento crítico para a etapa da Fórmula E em Sanya, marcada para acontecer em março. Mas até o momento, nenhuma decisão oficial foi tomada.

As opções do campeonato incluem o cancelamento da prova ou adiá-la para mais tarde na temporada. Ela poderia ser realizada junto com as outras etapas asiáticas - Seul e Jacarta - que vão fazer suas estreias no calendário da F-E na temporada atual, 2019-20. A prova de Seul está marcada para 03 de maio, enquanto a de Jacarta deve acontecer em 06 de junho.

Mas adiar a corrida continua sendo uma opção problemática, caso a crise do Coronavirus continue. Assim, a prova pode acabar sendo cancelada do mesmo jeito, apesar de estar em outra data. O Motorsport.com apurou que, se a etapa de Sanya for de fato cancelada, o que é o cenário mais provável, a confirmação pode vir antes da próxima etapa, o ePrix da Cidade do México. Com isso, o campeonato pode adicionar uma etapa extra em uma das provas europeias. Outra alternativa, que se mostra a mais viável, é a F-E adicionar uma segunda corrida em Nova York, o que seria a quarta rodada dupla consecutiva na cidade.

Em uma declaração dada ao Motorsport.com após o anúncio da OMS, a direção da F-E disse: "Estamos cientes da situação, que está evoluindo diariamente. A saúde e segurança da nossa equipe e de todos envolvidos no campeonato é a nossa maior prioridade. Continuamos monitorando a situação e queremos tomar a decisão no momento certo, junto com a FIA e nossos parceiros locais".

