Fórmula E: Vandoorne supera Félix da Costa e é pole no Brasil

Neste fim de semana, a Fórmula E desembarca no Brasil pela primeira vez para a disputa do ePrix de São Paulo, realizado no Sambódromo do Anhembi. E na manhã deste sábado, foi realizado o treino classificatório, que definiu o grid para a corrida de logo mais, às 14h, na Band.

A disputa pela posição de honra na capital paulista ficou entre o atual campeão Stoffel Vandoorne, belga da DS Penske, e português da Porsche António Félix da Costa, campeão da temporada 2019/2020. E quem ficou com a pole position foi Vandoorne, ex-McLaren na Fórmula 1.

A classificação

No primeiro grupo, o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da NIO 333, bateu e causou bandeira vermelha. Ele foi eliminado. Os pilotos que avançaram ao mata-mata foram: Vandoorne; Nick Cassidy, da Envision; Edoardo Mortara, da Maserati; e Jake Hughes, da McLaren, nesta ordem.

No segundo grupo, o brasileiro Lucas di Grassi, da Mahindra, tocou o muro e acabou eliminado. Os pilotos que avançaram ao mata-mata foram: Sam Bird, da Jaguar; Max Gunther, da Maserati; Félix da Costa; e Mitch Evans, da Jaguar, nesta ordem.

Mata-mata

No primeiro duelo de quartas-de-final, Mortara superou Cassidy e avançou às semis para enfrentar Vandoorne, que 'passou de fase' após Hughes quase bater. Do outro lado da chave, da Costa prevaleceu sobre Gunther e Evans foi mais rápido que o companheiro Bird, indo à segunda semifinal. Cassidy larga em quinto, à frente de Hughes. Gunther começa o eP do sétimo posto. Bird, que paga punição de cinco posições no grid por ter atingido Evans na África do Sul, larga em 10º.

Semifinais

Na primeira disputa, Vandoorne superou Mortara, que larga em quarto. Na segunda, da Costa bateu Evans, que larga em terceiro. O português da Porsche e o belga da Penske, então, foram para a grande final para definir a posição de honra no grid do Sambódromo do Anhembi.

Voltamos em instantes com a tabela de classificação completa, além do grid do eP de SP

A cobertura completa do ePrix de São Paulo da Fórmula E você confere no Motorsport.com, com presença in loco dos repórteres Carlos Costa, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes no Anhembi.

