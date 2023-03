Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, foi disputado o eletrizante ePrix de São Paulo, a primeira corrida da Fórmula E no Brasil. E quem venceu a sexta etapa da nona temporada da categoria elétrica de monopostos foi o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. Ele 'segurou' e superou o compatriota Nick Cassidy, da Envision. Quem completou o top 3, que terminou a prova bem próximo na capital paulista, foi o britânico Sam Bird, companheiro de Evans na Jaguar. Grande dia para o time da Inglaterra.

A corrida

Na largada, o pole position Stoffel Vandoorne, belga da DS Penske, seguiu à frente de António Félix da Costa, português da Porsche que largou na segunda posição do grid no Sambódromo do Anhembi. Na sequência, o francês Norman Nato, da Nissan, se envolveu em incidente e abandonou. O alemão André Lotterer, da Andretti, o ítalo-suíço Edoardo Mortara, da Maserati, e o suíço Sebastién Buemi, da Envision, perderam tempo mais atrás (veja acima).

À frente, da Costa passou Vandoorne, mas o belga retomou a ponta (vídeo acima). O pelotão se estabilizou e Bird ultrapassou o compatriota Jake Hughes, da McLaren (vídeo abaixo). Já o franco-argentino Sacha Fenestraz, da Nissan, parou na pista. Safety car acionado.

O carro de segurança deixou a pista por volta do 11º giro de um total de 31 previstos e, daí em diante, começou o festival de troca de posições decorrente da saída dos pilotos do traçado ideal para ativação do modo ataque. Cassidy então surgiu à frente, seguido por Vandoorne e da Costa.

No meio do pelotão, o líder do campeonato, Pascal Wehrlein, alemão da Porsche, e o vice-líder Jake Dennis, britânico da Andretti, acabaram se tocando. O inglês, que provocou o toque com o germânico, levou a pior e abandonou, causando novo safety car. Bandeira verde na volta 18.

Na volta 26, da Costa errou e perdeu posições (acima). Em função dos safety cars, a direção de prova aumentou a duração da corrida para 35 voltas. Evans passou Cassidy no 32º giro (abaixo) e Bird se juntou à briga pela vitória.

No fim, triunfo para Evans, à frente de Cassidy e Bird. Na tabela abaixo, o Motorsport.com te mostra o resultado completo do ePrix de São Paulo. A Fórmula E retoma suas ações com a rodada dupla de Berlim no fim de semana dos dias 22 e 23 de abril.

A cobertura completa do ePrix de São Paulo da Fórmula E você confere no Motorsport.com, com presença in loco dos repórteres Carlos Costa, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes no Anhembi.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil

