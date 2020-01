Fórmula E: Evans 'voa' e faz a pole em Santiago; Massa é quarto

O treino classificatório para a segunda corrida da atual temporada da Fórmula E foi marcado por um 'empate'. Entretanto, o neozelandês Mitch Evans superou todos os concorrentes com sobra e cravou 1min04s827 para garantir a pole position com a Jaguar no ePrix de Santiago.

O segundo colocado será o alemão Maximilian Gunther, que também foi bastante superior ao restante dos pilotos e marcou o tempo de 1min05s102, dando sequência à ótima fase da equipe BMW Andretti na categoria elétrica.

O terceiro colocado foi o alemão Pascal Wehrlein, que marcou 1min05s645 com a Mahindra. Piloto da Venturi, o brasileiro Felipe Massa registrou volta idêntica, mas ficou em quarto por ter perdido para o rival em dois dos três setores da pista chilena.

O britânico Oliver Turvey, da NIO, fez seu giro em 1min05s788, e larga na quinta posição do grid na tarde deste sábado. Detentor de um título da F-E, o suíço Sebastien Buemi cravou 1min05s809 e sai do sexto lugar.

Companheiro de Massa na Venturi, o ítalo-suíço Edoardo Mortara é o sétimo, à frente do holandês Nyck de Vries, da Mercedes. Também piloto da equipe germânica, o belga Stoffel Vandoorne é o nono. Quem completa o top-10 é o português António Félix da Costa, da DS Techeetah.

Atual bicampeão da categoria, Jean-Éric Vergne também não pôde brilhar, mas seu prejuízo não foi tão grande: também piloto da DS Techeetah, o francês largará do 11º lugar no ePrix chileno de logo mais, às 16h.

Campeão da terceira temporada da F-E e segundo colocado na segunda corrida na Arábia Saudita, o brasileiro Lucas di Grassi não conseguiu bom rendimento no treino classificatório, bateu no muro e larga na penúltima posição, saindo do 23º posto com a Audi. Veja a tabela:

