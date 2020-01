Em prova alucinante, o alemão Maximilian Gunther deu o troco em António Félix da Costa e triunfou no Chile com a BMW Andretti, tornando-se o mais jovem vencedor da Fórmula E. O português da Techeetah ficou em segundo e o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, completou o pódio.

Pascal Wehrlein, alemão da Mahindra, terminou no quarto posto, à frente do holandês Nyck de Vries e do belga Stoffel Vandoorne, ambos da Mercedes. O brasileiro Lucas di Grassi fez grande prova de recuperação com a Audi e terminou em sétimo após largar em 22º.

Outro representante do Brasil na categoria de monopostos elétricos, o piloto Felipe Massa, da Venturi, acabou em nono. Atual bicampeão da F-E, o francês Jean-Éric Vergne, da Techeetah, teve de abandonar. Vandoorne é o novo líder do campeonato.

A corrida

Evans manteve a ponta na largada, Wehrlein subiu para segundo, ultrapassando Gunther, enquanto Massa caiu para sexto, sendo passado por Oliver Turvey e Edoardo Mortara. Di Grassi largou bem, mas foi vítima de confusão no fim da primeira volta e ficou em 21º, mas sem bater.

Na sequência, o brasileiro conseguiu se livrar de alguns concorrentes e galgou mais posições, partindo para cima no pelotão intermediário e pegando o modo ataque após cerca de sete minutos de prova no Chile.

Entretanto, o piloto da Audi foi prejudicado pela bandeira amarela ocasionada por abandono da BMW Andretti do britânico Alexander Sims, então líder do campeonato. Por sorte, a bandeira verde veio logo e a corrida foi retomada.

Azar da Porsche

Quem não foi premiada pelo destino foi a equipe estreante da Porsche. Apesar das altas expectativas na temporada de estreia na categoria elétrica, o time teve o abandono duplo de Andre Lotterer e Neel Jani.

Na sequência, Sam Bird rodou com a Virgin e perdeu postos, mas sem acidente. Já Oliver Rowland teve um incidente logo após e perdeu o bico de sua Nissan. Depois, Mortara e Massa pegaram o modo ataque e passaram Turvey. Já Evans seguiu líder com folga.

Enquanto o piloto da Jaguar tentava desgarrar de Wehrlein, Massa e Mortara travaram batalha interna na Venturi, com o brasileiro chegando a fazer a ultrapassagem, mas tomando o troco do companheiro ítalo-suíço.

Logo após, Massa passou Mortara novamente, mas tomou outro troco e tocou no companheiro, perdendo posições para Vergne e da Costa. O brasileiro tentou ir para cima do português, mas acabou ultrapassado por de Vries e caiu para oitavo.

Na ponta, Gunther passou Wehrlein e foi para cima de Evans, que se segurou por alguns momentos, mas não resistiu ao ataque do alemão, caindo para segundo. Mortara se manteve em quarto, seguido por Vergne, da Costa, de Vries e Massa, com di Grassi em 12º.

Na sequência, Vergne e da Costa passaram Wehrlein, enquanto Mortara caiu para sétimo, à frente de Massa. Depois, o brasileiro finalmente executou a ultrapassagem sobre o companheiro. Logo após, Mortara voltou a cair e foi passado por di Grassi, que chegou ao 10º posto.

Alheio aos problemas de Mortara, que teve de parar, da Costa foi para cima do companheiro Vergne e ultrapassou o atual bicampeão. O francês deu pequena batida e danificou sua Techeetah, caindo ainda para sexto, atrás de Wehrlein e de Vries.

Já Vandoorne aproveitou modo ataque e passou Massa, subindo para sétimo. Na sequência, Vergne perdeu mais posições e foi para o fim do pelotão, tendo grande prejuízo pelo erro após grande prova de recuperação até então. Ele abandonou, como Mortara.

Gunther manteve a ponta à frente de da Costa, que passou Evans. Depois, de Vries, Wehrlein, e Vandoorne. Já Massa perdeu ritmo e caiu para nono. Quem lucrou foi di Grassi, que subiu para sétimo. Gunther chegou a ser passado por da Costa, mas deu o troco e venceu.

Veja o resultado do ePrix de Santiago da Fórmula E:

