A notícia mais chocante do dia foi o anúncio da equipe Venturi da Fórmula E, que não terá mais Felipe Massa como piloto para a próxima temporada da categoria. A novidade veio assim que a última prova do campeonato terminou, com a vitória do belga Stoffel Vandoorne em Berlim.

O brasileiro tinha assinado um contrato de duas temporadas com opção de renovação para mais uma com a equipe monegasca, mas acabou saindo após dois campeonatos disputados. Nesse período, seu melhor resultado foi um terceiro lugar em Mônaco, na temporada 2018-2019, correndo na casa da Venturi.

Após a corrida desta quarta-feira, Massa explicou o que o levou a tomar essa decisão.

“Tive uma experiência nesses dois anos pela Venturi”, disse Massa. “Foi um prazer, conheci pessoas novas, conheci uma categoria diferente, me diverti, mas também tive problemas que não imaginava. Não só da minha parte, mas problemas em que acabaram tirando muitos resultados importantes que eu poderia ter.”

“Sempre fui um piloto vitorioso, ganhando em todas as categorias que disputei, infelizmente as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu imaginava. Vim para essas corridas praticamente decidido que iria deixar a equipe.”

“Mesmo assim, queria agradecer a equipe, a oportunidade, a amizade de pessoas que confiaram em mim. Vou seguir o meu rumo, não sei o que farei, vou pensar. Adoro correr, adoro competir, isso é o que sempre fiz na minha vida e se eu tiver uma oportunidade bacana, que eu me divirta, onde eu tenha aquilo que eu quero, um carro competitivo para lutar por vitórias e campeonatos, aí eu continuo.”

Massa anunciou sua ida à Fórmula E em abril de 2018 e a chegada foi muito comemorada pela categoria, que buscava um piloto de alto nível com bom histórico na Fórmula 1. Ele vinha de uma temporada final ruim na Williams, tendo voltado à F1 pouco após o anúncio de sua aposentadoria da categoria devido à saída repentina de Nico Rosberg, que abriu espaço para Valtteri Bottas, ex-companheiro do brasileiro na equipe britânica.

F1: Esnobado por Ayrton Senna, Felipe Massa usou episódio para dar lição em Michael Schumacher

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?