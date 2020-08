Assim que acabou a última corrida da Fórmula E em Berlim, que terminou com a vitória de Stoffel Vandoorne, a Venturi anunciou que Felipe Massa não seguirá com a equipe para a temporada 2020-21, que começa em janeiro do próximo ano.

O brasileiro tinha um contrato de três temporadas com a equipe monegasca, mas acaba saindo após apenas dois campeonatos disputados. Nesse período, seu melhor resultado foi um terceiro lugar em Mônaco, na temporada 2018-19, correndo na casa da Venturi.

Na prova de hoje, Massa terminou fora do Top 10, conquistando apenas três pontos na temporada inteira, contra 40 de seu companheiro, Edoardo Mortara.

Massa agradeceu a equipe pelo trabalho e afirmou que teve uma grande curva de aprendizado em seu período na Venturi. Disse também que logo divulgará seus planos para o futuro.

"Deixar uma equipe nunca é uma decisão fácil", disse Massa. "Fizemos boas memórias juntos e isso me deu a oportunidade de aprender algo totalmente diferente do que estava acostumado".

"As últimas duas temporadas foram uma enorme curva de aprendizado para todos nós e, infelizmente, por várias razões, não conquistamos o que esperávamos. Apesar disso, foi muito divertido e desejo toda a sorte para a equipe no futuro. Mal posso esperar para anunciar meus próximos planos".

Já a chefe da equipe, Susie Wolff, ex-piloto de testes da Williams na Fórmula 1, elogiou o brasileiro.

"Felipe trouxe muito para a equipe. Ter alguém de seu perfil, calibre e experiência ajudou muito a levar a equipe adiante. Tenho muito respeito por ele".