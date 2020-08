Depois de uma saída da Mahindra no meio da paralisação da temporada, o alemão Pascal Wehrlein já tem uma nova casa na Fórmula E. O ex-F1 vai correr pela Porsche a partir do campeonato 2020/21, que começa em janeiro do próximo ano.

Wehrlein chegou à F-E na temporada 2018-19 com a Mahindra, conquistando uma pole e um pódio em sua temporada de estreia, terminando em 12º no campeonato. Ele seguiu na equipe indiana para 2019-20, mas anunciou sua saída antes da maratona de provas em Berlim.

A ida do alemão à Porsche já era esperada e foi oficializada nesta sexta (14), pouco mais de 12 horas após a corrida que fechou a temporada 2019-20. Wehrlein correrá ao lado de Andre Lotterer, que foi mantido por mais uma temporada, substituindo Neel Jani.

"É uma grande honra para mim representar a Porsche no Campeonato Mundial de Fórmula E na temporada 2020-21. Eu sempre seguia história única da marca no automobilismo e tenho muito respeito pela lenda de sucesso da Porsche".

A Porsche terminou em oitavo entre os construtores em sua temporada de estreia na F-E, com dois segundos lugares conquistados por Lotterer. O alemão também terminou em oitavo na classificação de pilotos, empatado com Mitch Evans, da Jaguar.

Já Jani teve uma temporada difícil, pontuando apenas uma vez ao longo do ano, um sexto lugar em uma das provas de Berlim.

"Estamos muito felizes por receber Pascal à família da Porsche", disse o vice-presidente de automobilismo da Porsche, Fritz Enzinger. "Ele tem muita experiência em diferentes categorias do automobilismo mesmo sendo um piloto jovem".

"Com Pascal e Andre teremos dois pilotos de experiência e de alto nível na Fórmula E para a temporada 2020-21. Temos tudo para celebrar mais sucessos".

Para a próxima temporada, a Fórmula E ganhará status de Campeonato Mundial da FIA, se juntando à Fórmula 1 e os Campeonatos Mundiais de Endurance (WEC), Rally (WRC), Kart (WKC) e Rallycross (WRX).

