Fórmula E: Bird brilha e vence na Arábia; Sette Câmara é quarto

ATUALIZAÇÃO: Vergne foi punido por não ativar o modo ataque pela segunda vez, de modo que caiu para 12º, o que rendeu, para alguns concorrentes, uma posição melhor do que o resultado da prova. Com isso, Sette Câmara sobe para quarto.

Em grande atuação na segunda corrida da rodada dupla da Arábia Saudita da Fórmula E, na etapa de abertura da sétima temporada da categoria de monopostos elétricos, o britânico Sam Bird brilhou para vencer com a Jaguar.

Ele ficou à frente do holandês Robin Frijns, que largou da pole position com a Virgin. Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da Dragon/Penske, chegou em um bom quinto lugar após largar em segundo.

A corrida

Na largada, Sette Câmara foi ultrapassado por Bird, com quem chegou a se tocar. Mais atrás, o brasileiro Lucas di Grassi, da Audi, conseguiu ganhar três posições, ascendendo ao 12º posto. Frijns largou bem da pole e manteve a dianteira.

O bicampeão Jean-Éric Vergne, francês da Techeetah, apareceu em sétimo. Vencedor da última temporada da F-E e companheiro de Vergne, o português António Félix da Costa fez bonita ultrapassagem sobre o também campeão Sebastien Buemi, da Nissan, e foi para oitavo.

A pouco mais de 30 minutos do fim, Frijns pegou o modo ataque e permitiu a ultrapassagem de Bird, que assumiu provisoriamente a liderança. Sette Câmara também partiu para cima do holandês, mas não conseguiu passar. Já Vergne passou o britânico Oliver Turvey, da NIO.

Dois minutos depois, Frijns capitalizou o modo ataque e reassumiu a ponta, desbancando Bird. Este também foi superado por Sette Câmara, outro que estava com potência extra no meio da corrida.

Logo após, porém, foi a vez de Bird pegar o modo ataque, de modo que retomou a vice-liderança ao ultrapassar Sette Câmara novamente. Na sequência, o brasileiro também foi passado por Vergne, sendo atacado por da Costa posteriormente.

A cerca de 25min do fim, o alemão Pascal Werhlein, da Porsche, bateu com Jake Dennis, da BMW (veja abaixo). O britânico abandonou e a bandeira amarela foi acionada. Ela durou pouco e, com a retomada da corrida, Bird apareceu à frente de Frijns, este com modo ataque.

Entretanto, o piloto da Virgin reassumiu a ponta. Quem também se aproveitou da potência extra foi da Costa, que surgiu em terceiro após despachar Sette Câmara e Vergne. Bird ficou em segundo, mas ainda com um modo ataque para utilizar.

O piloto da Jaguar deu o troco logo depois e retomou a liderança. Logo atrás, Vergne 'devolveu' a ultrapassagem em da Costa em 'pega' espetacular entre os companheiros campeões de Techeetah. Veja no vídeo:

A pouco mais de 10min do fim, nova bandeira amarela, desta vez com safety car, acionado por incidentes envolvendo Buemi, o alemão Maximilian Gunther, da BMW, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, e o britânico Alex Lynn, da Mahindra.

Posteriormente, bandeira vermelha. Fim de prova, com vitória de Bird, à frente de Frijns, Vergne, da Costa e Sette Câmara. Mais atrás, di Grassi não conseguiu escalar o pelotão tanto quanto na primeira corrida e terminou em 12º, mas ganhou postos em função de punições.

