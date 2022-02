Carregar reprodutor de áudio

Após cravar a pole do ePrix do México da Fórmula E, Pascal Wehrlein confirmou a vitória na corrida deste sábado no Autódromo Hermanos Rodríguez. O alemão ex-F1 chegou à frente do compatriota Andre Lotterer, garantindo uma dobradinha para a equipe Porsche, que venceu sua primeira na F-E.

A corrida

Na largada, Wehrlein fechou a porta para a Venturi do ítalo-suíço Edoardo Mortara, que partiu para cima, mas não conseguiu assumir a ponta após saltar bem do segundo posto. No meio do pelotão, di Grassi saltou bem e saiu de 14º para 11º. Pouco depois do começo da corrida, o britânico Alexander Sims, da Mahindra, teve problemas e abandonou, mas sem impactar muito a prova, rapidamente normalizada na sequência de uma breve bandeira amarela:

Após bandeira verde, o campeão em exercício Nyck de Vries, holandês da Mercedes, foi ultrapassado pelo compatriota Robin Frijns, da Envision -- antiga Virgin --, perdendo o sexto lugar. Na sequência, quem ganhou um posto foi Mortara, que passou o líder Wehrlein usando o modo ataque. Veja:

O mesmo foi feito por Jean-Éric Vergne, que despachou seu ex-companheiro de Techeetah Lotterer. Atual parceiro do francês, António Félix da Costa, de Portugal, também passou, subindo para quarto e 'rebaixando' o germânico a quinto.

Na sequência, Vergne ultrapassou Wehrlein, que caiu para terceiro. Assim, o único bicampeão da F-E ascendeu a segundo e começou a buscar Mortara. Depois, da Costa teve pequena avaria (abaixo) na carenagem e perdeu posição para Lotterer, caindo para quinto. Após, para sexto, passado por Frijns.

A cerca de 15 minutos do fim do ePrix -- que agora dura 45 minutos mais uma volta --, Vergne perdeu rendimento e foi passado por Wehrlein, Lotterer e Frijns, caindo para quinto, à frente de da Costa.

Logo depois, foi a vez de a dupla da Porsche, liderada por Wehrlein, ultrapassar o então ponteiro Mortara, colocando o rival da Venturi em terceiro. O momento da dupla ultrapassagem você confere abaixo:

Já no trecho final do ePrix mexicano, Mortara também foi passado por Frijns, caindo para quarto e entrando na mira de Vergne. No fim, o francês passou Mortara e Frijns. Félix da Costa passou os últimos dois e subiu para quarto, enquanto Wehrlein venceu.

Entre os brasileiros, di Grassi foi oitavo e inicialmente somou o ponto extra pela volta mais rápida, mas acabou tendo 5s acrescidos ao seu tempo de prova por causar uma colisão com o alemão Max Gunther, da Nissan, e caiu para 12º, de modo que perdeu a bonificação. Sette Câmara foi 20º.

Veja o resultado completo do ePrix no tweet abaixo:

