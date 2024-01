Após cinco meses de uma longa espera o Campeonato Mundial de Fórmula E abrirá neste sábado (13) o seu calendário anual de competições. Na Cidade do México, capital do país de mesmo nome, os mais velozes carros elétricos do planeta darão início à sua 10ª temporada.

Experiente piloto na competição o jovem brasileiro Sérgio Sette Câmara desembarcou na capital mexicana na tarde desta quarta-feira (10) e está bastante animado para voltar a acelerar. Na mesma equipe em que competiu no ano passado, porém agora adotando o nome de ERT Formula E Team, o piloto de Belo Horizonte acredita que pode ter uma temporada de resultados mais consistentes e, sobretudo, mirando sempre o top 10 nas etapas.

“Estou muito feliz com o início da nova temporada. Passei um longo período no Brasil recarregando as energias com familiares e amigos, porém, sem me descuidar da preparação física e em simulador", disse Serginho, 25.

Tive a alegria de competir de novo nas 500 Milhas de Kart com grandes amigos, conquistamos a vitória e, agora, meu foco total está na temporada 10 da Fórmula-E. Apesar de abrirmos uma nova temporada não teremos grandes mudanças no carro que competi no ano passado. Algumas melhorias podemos esperar e acredito que com muita dedicação poderemos chegar a melhores resultados e uma regularidade ao longo do ano. Não vejo a hora de voltar para a pista”, comentou.

A competição deste fim de semana será realizada no Autódromo Hermanos Rodriguez, mesma pista que recebe as provas do Mundial de F1, porém, num formato híbrido em que mescla trechos de rua com a pista do autódromo.

Sette Câmara gosta muito do circuito e está ansioso para voltar a competir por lá. “Assim como em Mônaco aqui no México competimos num mesmo lugar que a F-1. Pela cidade ter uma grande altitude o ar é mais rarefeito e os efeitos do vácuo ficam reduzidos."

"Assim, não teremos aqui aquelas corridas com grandes pelotões formados como vimos no ano passado. Outro fato muito legal aqui do México é o setor 3 quando a gente entra no estádio e consegue sentir a vibração da torcida. Estão sendo esperadas cerca de 40 mil pessoas para a corrida e com certeza aquela energia é muito legal. Você realmente se sente abraçado pela torcida."

"Nosso carro teve rendimento interessante nessa pista e, para este sábado, esperamos destravar todo o potencial que conseguimos desenvolver ao longo do ano para buscar uma boa posição final”, concluiu. O grupo Band faz as transmissões do evento. O Motorsport.com cobre tudo.

Confira a programação completa:

F-E 2024 | México E-Prix

Sexta (12/01)

Shakedown: 17:30 | 19:00

TL1: 19:30 | 20:00

Sábado (13/01)

TL2: 10:30 | 11:00

Quali: 12:40 | 14:00

E-Prix: 17:00 | 18:00h

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #264 – O que Gil de Ferran deixa para o automobilismo?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!