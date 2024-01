Lucas di Grassi vive um novo momento na carreira. De volta à equipe alemã ABT Cupra, na qual iniciou sua participação na Fórmula E ainda em 2014, o piloto entra em sua décima temporada na categoria. Neste sábado, o brasileiro de 39 anos disputa a abertura da nova temporada no México, em um ePrix no qual possui duas vitórias. No ano passado, o paulistano surpreendeu ao cravar a pole position na prova mexicana, terminando por obter seu 40º pódio na F-E.

“É um lugar especial para mim, então será legal começar minha décima temporada justamente no México. O público daqui ama as corridas. E o calor humano me faz sentir como se estivesse em casa, no Brasil. Ao lado disso, voltar a competir pela ABT, que é minha base original na F-E, me diz que 2024 vai ser uma temporada de coisas muito positivas. É muito bom voltar a trabalhar juntos”, comentou.

Das pistas à ONU

Em uma trajetória marcada por muitos momentos de superação e sucesso, que vão do início no kartismo, passando pela base, até chegar à Fórmula 1 e ao Mundial de Endurance, di Grassi se tornou referência dentro e fora da pista – tanto no esporte como no campo tecnológico.

Primeiro piloto de ponta a apostar em um campeonato global de carros com tecnologia revolucionária e necessária – a motorização elétrica –, Lucas tornou-se rapidamente uma voz ativa em todo o mundo na defesa da transição tecnológica como ferramenta de preservação ambiental.

Na recente COP28, a conferência do clima da ONU, di Grassi participou de cinco apresentações sobre o papel do esporte e da tecnologia no contexto ambiental. Desde 2018, o brasileiro é embaixador do Programa do Meio-Ambiente da ONU.

Recordes

Di Grassi é também um recordista da F-E, categoria que ele próprio ajudou a criar e a tornar um sucesso internacional, competindo nas ruas centrais das maiores capitais de todos os continentes. Neste ano, por exemplo, o campeonato estreará nas ruas de Tóquio, no Japão.

Ao longo das nove temporadas já disputadas na F-E, Lucas registrou várias façanhas. E começou cedo: é dele a vitória na primeira corrida da história, em Pequim, capital da China, em setembro de 2014. Ele é o piloto com mais pódios no total (40) e consecutivos (7), além de ter mais vitórias (13).

Ele também conquistou mais pontos do que qualquer outro piloto da categoria (1.041). Foi di Grassi quem venceu uma corrida na super competitiva F-E, saindo da posição mais ao fundo do grid (15º lugar, ePrix do México de 2017). Terceiro piloto com mais voltas na liderança na história da Fórmula E (340), Lucas foi campeão mundial em 2017, vice em 2016 e 2018 e terceiro colocado em 2015 e 2019.

O retorno de di Grassi à ABT, que completa 100 corridas na F-E neste fim de semana, tem como objetivo elevar o nível competitivo do time e acelerar o desenvolvimento do carro da equipe da Alemanha.

“Nós queremos dar os próximos passos em 2024, marcar mais pontos e eventualmente surpreender. Apesar de as condições técnicas permanecerem similares, vamos dar o nosso máximo. Os integrantes da equipe são praticamente os mesmos e Lucas, um membro de nossa família, está de volta. Estamos muito entusiasmados com a etapa do México e de todo o restante da temporada”, disse Thomas Biermaier, CEO da ABT e principal dirigente do time.

O ePrix do México terá atividades de pista nesta sexta-feira, com um treino livre. No sábado, os pilotos realizarão mais um treino e a sessão classificatória para o grid. Neste mesmo dia, a largada acontece às 17h. O grupo Band faz as transmissões do evento. O Motorsport.com cobre tudo.

F-E 2024 | ePrix do México

Sexta (12/01)

Shakedown: 17:30 - 19:00

TL1: 19:30 - 20:00

Sábado (13/01)

TL2: 10:30 - 11:00

Quali: 12:40 - 14:00

E-Prix: 17:00 - 18:00h

