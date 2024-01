É hora de acelerar! Neste fim de semana, a Fórmula E dá o pontapé inicial para a temporada 2024, a décima da história da categoria. O Mundial de Carros Elétricos abre a disputa no México para um ano com poucas mudanças no regulamento técnico, mas com uma mexida importante no grid.

O Motorsport.com te deixa por dentro de tudo com esse especial, detalhando as principais questões da temporada 2024. Confira!

Calendário traz novidades e já conta com cancelamento

Inicialmente com 17 provas previstas, a F-E abre 2024 com um calendário definitivo de 16 etapas após o cancelamento do ePrix de Hyderabad, na Índia, devido à disputas na negociação com o governo local.

Com 16 provas em 10 locais, a Fórmula E parece, aos poucos, conquistar um calendário mais estável, mantendo 8 palcos da temporada passada: México, Arábia Saudita, Brasil, Itália, Mônaco, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.

Destes, um deles representa uma novidade: após anos correndo nas ruas de Roma, a F-E troca o palco do ePrix do país europeu para o circuito de Misano. A estreia do Gen3 em Roma não foi dos melhores, com grandes acidentes que mostraram que a categoria cresceu para além do circuito.

O nono palco marca o retorno da F-E à China. Após passagens por Pequim, Hong Kong e Sanya, a categoria vai para Xangai, correndo em uma versão reduzida do circuito que é palco do GP da China de Fórmula 1.

A única novidade de fato é o Japão. Após anos de negociações, a categoria finalmente confirmou a estreia de Tóquio no calendário com um circuito ao redor do Tokyo Big Sight (Centro de Exibição Internacional de Tóquio).

O Brasil volta a figurar no calendário. A segunda edição do ePrix de São Paulo está marcada para 16 de março, sendo a quarta etapa da temporada 2024. Os ingressos já estão à venda e as informações estão disponíveis na área "Leia também" deste especial (acima).

Confira o calendário da temporada 2024

Etapa ePrix País Circuito Data 1 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 13 de janeiro de 2024 2 ePrix de Diriyah Arábia Saudita Circuito de Rua de Riyadh 26 de janeiro de 2024 3 27 de janeiro de 2024 4 ePrix de São Paulo Brasil Circuito de Rua de São Paulo 16 de março de 2024 5 ePrix de Tóquio Japão Japão Circuito de Rua de Tóquio 30 de março de 2024 6 ePrix de Misano Itália Misano World Circuit Marco Simoncelli 13 de abril de 2024 7 14 de abril de 2024 8 ePrix de Mônaco Mônaco Circuito de Mônaco 27 de abril de 2024 9 ePrix de Berlin Circuito de Rua do Aeroporto Tempelhof 11 de maio de 2024 10 12 de maio de 2024 11 ePrix de Xangai Circuito Internacional de Xangai 25 de maio de 2024 12 26 de maio de 2024 13 ePrix de Portland Estados Unidos Portland International Raceway 29 de junho de 2024 14 30 de junho de 2024 15 ePrix de Londres Reino Unido ExCeL London 20 de julho de 2024 16 21 de julho de 2024

Grid traz mudanças importantes

Das 11 equipes do grid, apenas três chegam a 2024 sem alterações em suas duplas: a Porsche com António Félix da Costa e Pascal Werhlein; DS Penske com Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne; ERT (novo nome da NIO 333) com Sérgio Sette Câmara e Dan Ticktum.

Das demais mudanças, duas se destacam. Na Avalanche Andretti, o campeão Jake Dennis foi mantido, mas o britânico terá ao seu lado neste ano o francês Norman Nato, vindo da Nissan. E após apenas uma temporada na Mahindra, Lucas di Grassi optou por retornar à ABT, equipe pela qual foi campeão em 2017, fazendo parceria com Nico Müller, mantido após 2023.

A Mahindra, ex-equipe de di Grassi, é a única a vir com uma formação completamente nova para 2024: com Lucas na ABT e Oliver Rowland na Nissan, o time indiano contará com o campeão de 2020, Nyck de Vries, de volta à categoria após uma passagem desastrosa pela F1 e Edoardo Mortara, vindo da Maserati.

Confira a lista de pilotos e equipes da Fórmula E 2024

Equipe Trem de Força Nº Pilotos Porsche 99X Electric 1 17 DS E-Tense FE23 2 25 ERT X24 3 33 Jaguar I-Type 6 4 16 Nissan e-4ORCE 04 5 8 Maserati Tipo Folgore 7 18 Jaguar I-Type 6 9 37 Mahindra M9Electro 11 51 TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric 13 94 Mahindra M9Electro 21 48 Nissan e-4ORCE 04 22 23

Segundo ano do Gen3 traz poucas mudanças no regulamento

O Gen3 entra em seu segundo ano, que deve ser também o último antes de uma versão "Evo" prevista para 2025. Por isso, o regulamento técnico se mantém estável. Mas a chegada do novo carro traz mudanças plásticas para a categoria, em especial no calendário.

Com velocidades maiores, o Gen3 cresceu para além de algumas pistas do calendário, como Roma, que foi substituída por Misano. Circuitos mais largos e rápidos são a tônica da nova geração, representado pelos autódromos permanentes, como Xangai e Portland e os novos traçados como Tóquio.

A grande mudança no lado técnico vem apenas no meio da temporada. A Fórmula E promete introduzir após o ePrix de Misano o recarregamento rápido, com o retorno dos pit stops à categoria.

Onde assistir

Assim como na temporada anterior, os direitos de transmissão da Fórmula E para o Brasil ficam com o Grupo Bandeirantes. As etapas terão suas exibições divididas entre os canais Band, na TV Aberta, Bandsports, na TV Fechada, o site oficial da Band (Band.com.br) e o app Bandplay.

O grupo paulista promete exibir todas as sessões das etapas da categoria, e planeja uma cobertura especial para a passagem da F-E pelo Brasil em março.

