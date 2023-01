Fórmula E: Di Grassi tem nova missão difícil na Arábia

Carregar reprodutor de áudio

Com duas corridas no mesmo final de semana, a Arábia Saudita recebe nesta sexta-feira e sábado a segunda e terceira etapas da temporada 2022-2023 da Fórmula E, com provas nas ruas de Diriyah, cidade situada ao norte da capital Riad. E, novamente, um dos grandes destaques será o brasileiro Lucas Di Grassi, que inicia sua temporada de estreia com a equipe Mahindra Racing.

Na primeira etapa, disputada há dez dias no México, o campeão mundial de 2017 foi a grande sensação do final de semana, conseguindo a pole e um pódio com um carro sabidamente pouco desenvolvido pela equipe indiana.

“Ficamos muito surpresos com o resultado no México. Na verdade, eu acho que foi a maior surpresa da minha carreira. Nosso carro realmente ainda está muito aquém do desenvolvimento que precisamos, do ponto em que estão as principais equipes”, disse Di Grassi, que chegou em terceiro depois de liderar a parte inicial da etapa mexicana.

“Eu acho que um bom objetivo para as duas etapas deste final de semana seria manter o nível de resultado do México. Mas não vai ser fácil. Como equipe temos ainda muito o que evoluir para 2023 e também nos preocupar com a melhora do time como um todo no longo prazo. Para Diriyah, temos que focar na estabilidade do carro em velocidade máxima, que é algo que nos ajudaria nessa pista. Vai ser uma corrida com menos demanda em termos de consumo de energia em relação ao México, onde meu carro quase ficou sem energia. Mas, potencialmente, será uma prova que vai exigir mais dos pneus. A pista de forma geral é difícil, exigente e tem características diferentes das que encontramos no México. Então, temos que trabalhar e nos adaptar”, completou.

A liderança da pontuação é do britânico Jake Dennis (equipe Andretti), somando 26 pontos, com Pascal Wehrlein (Alemanha, Porsche) e Di Grassi empatados a seguir, com 18. A programação da prova prevê uma sessão de treinos livres já nesta quinta-feira, das 11h55 às 12h45. Os pilotos voltam à pista na sexta-feira para a segunda sessão de treinos, às 7h25, com a definição do grid a partir das 9h40. As duas corridas estão programadas para as 14h00, com a segunda etapa disputada na sexta-feira e a terceira, no domingo.

