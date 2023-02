Carregar reprodutor de áudio

Durante o Desfile das Escolas de Samba de São Paulo (SP), um dos eventos mais tradicionais do carnaval brasileiro, a Fórmula E marcou presença com um camarote a sua disposição no Sambódromo do Anhembi.

No local, os visitantes tiveram a oportunidade de experimentar um simulador da categoria e sentir a emoção do game.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi um dos que aproveitou a oportunidade e pilotou o simulador. O mandatário brincou sobre seu desempenho, dizendo que "vão confiscar sua carteira". Tarcísio também destacou a importância da categoria para o futuro do Brasil, ressaltando que os carros elétricos e híbridos são a nova tendência.

O prefeito Ricardo Salles também comentou a respeito da proximidade do ePrix de São Paulo e da importância da chegada da Fórmula E à capital paulista. "Vai ser um evento fantástico, acredito que São Paulo está pronta para receber a Fórmula E. A chegada da categoria aqui vai ajudar na geração de empregos, além de colocar a cidade no calendário de mais um evento internacional de alto nível, e logicamente, promover a sustentabilidade, assunto este tão importante não só para a nossa cidade, mas para o planeta", comentou o prefeito de São Paulo.

Além de proporcionar diversão e emoção aos visitantes, o simulador da Fórmula E no Carnaval de São Paulo serviu para promover a categoria e divulgar o Julius Baer São Paulo EPrix 2023, que acontecerá no dia 25 de março no Sambódromo do Anhembi.

Será a primeira vez que a Fórmula E realizará uma etapa de seu campeonato mundial no Brasil, trazendo novidades e atraindo mais atenção para a sustentabilidade e a tecnologia dos carros elétricos. Os ingressos para o Julius Baer São Paulo EPrix 2023 já estão a venda e podem ser adquiridos através do site da Eventim, pelo link eventim.com.br/artist/formulae-sp/.

Como o primeiro Campeonato Mundial da FIA totalmente elétrico do mundo e o único esporte certificado com zero emissão de carbono desde o início, o Campeonato Mundial ABB FIA Formula E traz corridas dramáticas para o coração de algumas das cidades mais icônicas do mundo, fornecendo uma plataforma de elite do automobilismo com os principais fabricantes automotivos, para acelerar a inovação de veículos elétricos.

A rede de equipes, fabricantes, parceiros, emissoras e cidades-sede da Fórmula E está unida pela paixão pelo esporte e pela crença em seu potencial para acelerar o progresso humano sustentável e criar um futuro melhor para as pessoas e o planeta.

