O ePrix de Hyderabad da Fórmula E, disputado neste sábado na Índia, foi bom para o brasileiro Sérgio Sette Câmara, que fez grande corrida de recuperação com a equipe NIO e terminou a prova em quinto, conquistando um grande resultado na quarta etapa da temporada 2022.

O mineiro, porém, foi atrapalhado pelo alemão Pascal Wehrlein, que lidera o campeonato com a Porsche, na sessão classificatória, o que gerou reclamações por parte do piloto do Brasil. O ex-Fórmula 1 atrapalhou Sette Câmara no quali e tomou punição de três posições no grid indiano.

“Eu estava muito frustrado depois da classificação, porque tinha ritmo para chegar aos duelos e acabei atrapalhado por outro piloto", disse Sérgio após o evento de Hyderabad, que marcou a estreia da Índia na F-E.

De todo modo, o competidor da NIO celebrou o desfecho positivo do fim de semana asiático. "Estava naquela frustração, mas o resultado da corrida compensou. Eu estou muito feliz”, completou o mineiro.

Já seu compatriota Lucas di Grassi, piloto da Mahindra, teve um resultado final menos empolgante com o time da casa. O paulistano 'flertou' constantemente com a zona de pontuação, inclusive correndo próximo a Sette Câmara, mas acabou punido no fim do ePrix por limites de pista.

Com isso, o campeão da categoria terminou apenas com o 14º lugar. “Foi uma boa corrida. De 19º, nós chegamos a subir para sétimo. No final, na última volta, a gente recebeu uma punição de 5s totalmente injusta, que acabou com a nossa corrida. Assim, acabamos fora dos pontos”, lamentou.

Di Grassi e Sette Câmara voltam à pista pela Fórmula E no dia 25 de fevereiro para a disputa da quarta etapa do campeonato, o ePrix da África do Sul, na Cidade do Cabo. No dia 25 de março, acontece o ePrix de São Paulo, primeiro evento brasileiro da categoria de monopostos elétricos.

